В самой глубокой точке Балтийского моря обнаружена загадочная утечка метана

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В самой глубокой точке Балтийского моря обнаружена значительная утечка метана, и количество пузырьков этого парникового газа значительно превышает ожидания ученых.

Фото: openverse

В ходе экспедиции в августе на Ландсортской впадине, самом глубоком участке Балтийского моря, исследователи обнаружили масштабную утечку метана на глубине 400 метров под поверхностью воды. Площадь утечки оценивается примерно в 20 квадратных километров, что эквивалентно примерно 4000 футбольным полям.

"По сути, на этих 20 квадратных километрах он бурлит повсюду" — Марсело Кетцер, профессор наук об окружающей среде из Университета Линнея в Швеции, который руководил проектом.

Такое явление отличается от обычных местных утечек метана на прибрежном морском дне, где метан выделяется из разлагающегося органического материала. На глубоких водах метан обычно диффундирует в воде без образования пузырьков. Однако новая утечка не соответствует этому паттерну.

Интересно, что пузырьки метана в этой области поднимаются намного выше, чем ожидалось. Обычно метан растворяется в воде, и по мере подъема пузырьков их размер уменьшается до полного исчезновения. Кетцер ожидал, что пузырьки могут подниматься максимум на 50 метров от дна океана. Однако на Ландсортской впадине они наблюдались на глубине 380 метров в толще воды всего на 20 метров от поверхности.

Ученые предполагают, что это связано с относительно слабым микробным фильтром, представляющим собой слой бактерий, которые обычно "поглощают" до 90% метана, образующегося в результате разложения материала. В океане этот фильтр может иметь несколько футов толщиной, но в Балтийском море его толщина составляет всего несколько сантиметров.

Человеческая деятельность также влияет на работу этого биологического фильтра. Удобрения, попадающие в море с суши, способствуют росту водорослей, которые, когда умирают, добавляют органические вещества в дно моря. Бактерии, питающиеся метаном, также "питаются" этим материалом, что способствует выделению большего количества метана.

Команда исследователей готовит вторую экспедицию на Ландсортскую впадину, чтобы узнать, поднимаются ли пузырьки метана на поверхность и выбрасывают ли метан в атмосферу. Подобные утечки метана представляют потенциально важные источники парниковых газов, и их воздействие требует серьезного изучения. Согласно оценкам Кетцера, в Балтийском море могут существовать и другие подводные месторождения метана, которые необходимо исследовать.

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