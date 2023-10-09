Ученые представили инновационный метод для предотвращения инфаркта

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева представили новый способ оценки эластичности сосудов пациентов, который может содействовать в предотвращении сердечных инфарктов.
Этот метод основан на анализе различий между сердечным и пульсовым ритмами пациентов и является более доступным, чем инструментальные методы диагностики на основе ультразвуковых и рентгеновских систем.
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