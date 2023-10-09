Ученые представили инновационный метод для предотвращения инфаркта

0:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева представили новый способ оценки эластичности сосудов пациентов, который может содействовать в предотвращении сердечных инфарктов.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Этот метод основан на анализе различий между сердечным и пульсовым ритмами пациентов и является более доступным, чем инструментальные методы диагностики на основе ультразвуковых и рентгеновских систем.

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Как предотвратить ИНФАРКТ и ИНСУЛЬТ. Вопросы кардиологу