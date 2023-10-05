Археологи обнаружили прекрасно сохранившийся саркофаг эпохи Древнего Рима

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Археологи, работающие на раскопках древнего некрополя на северо-востоке Франции, обнаружили неоткрытый римский саркофаг, который сохранился до наших дней в прекрасном состоянии. Датируемый вторым веком нашей эры, этот саркофаг, сделанный из грубого известняка, был запечатан восемью железными замками и закрыт толстой каменной крышкой, весившей 770 килограммов. Археологи использовали рентгеновский скан и эндоскопическую камеру, чтобы исследовать содержимое саркофага и обнаружили внутри человеческий скелет и множество предметов погребального обряда.

Фото: openverse

Это событие считается исключительным, так как впервые удалось найти нетронутую и не разграбленную гробницу, подтверждено заявлением Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP). Скелет женщины, возрастом около 40 лет на момент смерти, был окружен предметами красоты, такими как небольшое зеркало, янтарное кольцо и гребень, предназначенные, возможно, для сопровождения ее в загробную жизнь.

Внутри саркофага, помимо скелета, нашли также четыре масляных лампы и два стеклянных флакона, которые, возможно, содержали ароматические масла. Этот саркофаг был обнаружен во время раскопок древнего некрополя в городе Реймс на северо-востоке Франции. Во втором веке нашей эры, когда Реймс назывался Дурокорторумом, этот город был одним из крупнейших в Римской империи и столицей провинции Бельгийская Галлия.

Недавно обнаруженный некрополь является одним из нескольких, расположенных за пределами городских укреплений и вдоль главных магистралей, ведущих к другим римско-галльским метрополиям, включая Лютецию (современный Париж) и Лугдунум (современный Лион).

Согласно заявлению, с момента первого обнаружения таких кладбищ во второй половине XIX века археологи раскопали в Реймсе 5000 древних захоронений. Однако большая часть этих захоронений была разграблена в течение многих веков, а множество артефактов было утрачено во времена Первой мировой войны, когда местный музей, хранивший их, был разрушен бомбардировками.

Открывшийся саркофаг является первым из неразграбленных гробниц такого рода, найденных в этом древнем галло-римском городе. Во время раскопок в окрестностях также было обнаружено еще 20 захоронений и кремированных останков, погребенных на протяжении многих веков.

Ученые надеются провести сравнительный анализ ДНК скелета из саркофага с образцами из других захоронений, чтобы определить, принадлежала ли эта женщина местной или иностранной элите.

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Древний Рим за 20 минут