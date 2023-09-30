Купленные в интернете смартфоны, включая новые модели, такие как iPhone 15, могут не поддерживать российский диапазон связи, что может вызвать перебои в работе мобильной связи или даже лишить пользователя связи. Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, Наталья Голицына, предостерегает пользователей от таких устройств, особенно "серого" импорта, которые не гарантируют качество и поддержку в России.
Она объясняет, что многие смартфоны могут быть предназначены для работы с конкретными операторами связи в других странах, и при попытке активации в российской сети они могут не зарегистрироваться, что приведет к отсутствию мобильной связи. Еще одной проблемой являются различия в частотных диапазонах мобильной связи между странами, что может повлиять на скорость интернет-соединения.
Голицына подчеркивает, что официальные ритейлеры проводят сертификацию продаваемых устройств и предоставляют гарантию, в то время как "серые" магазины этого не делают, что оставляет владельцев таких устройств без гарантийного обслуживания.
Следовательно, пользователи рискуют столкнуться с проблемами в использовании "серых" смартфонов в России, а при возникновении неполадок им придется решать их самостоятельно.
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