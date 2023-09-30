Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риэлтор Апрелев рассказал о причинах роста цен на жильё в России
В ФРГ сообщили, что у Киева есть право бить по территории РФ немецкими ракетами Taurus
Врач Захарова назвала ключевые симптомы, по которым можно понять, что у вас остеоартрит
Румынская федерация футбола отказывается играть против сборных России
Онколог Воробьев назвал 3 первых тревожных симптома рака поджелудочной железы
Кардиолог Кореневич рассказала, почему мы толстеем, когда не высыпаемся
СМИ: на акции сожжения Корана в Швеции задержали двух человек
Аналитик Фролов заявил, что ждать падения цен на топливо россиянам не стоит
Келли Роуленд случайно обнажила грудь на Неделе моды в Париже

Эксперт: в России у купленных в интернете iPhone 15 может не работать связь

1:18
Наука

Купленные в интернете смартфоны, включая новые модели, такие как iPhone 15, могут не поддерживать российский диапазон связи, что может вызвать перебои в работе мобильной связи или даже лишить пользователя связи. Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, Наталья Голицына, предостерегает пользователей от таких устройств, особенно "серого" импорта, которые не гарантируют качество и поддержку в России.

Эксперт: в России у купленных в интернете iPhone 15 может не работать связь
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Она объясняет, что многие смартфоны могут быть предназначены для работы с конкретными операторами связи в других странах, и при попытке активации в российской сети они могут не зарегистрироваться, что приведет к отсутствию мобильной связи. Еще одной проблемой являются различия в частотных диапазонах мобильной связи между странами, что может повлиять на скорость интернет-соединения.

Голицына подчеркивает, что официальные ритейлеры проводят сертификацию продаваемых устройств и предоставляют гарантию, в то время как "серые" магазины этого не делают, что оставляет владельцев таких устройств без гарантийного обслуживания.

Следовательно, пользователи рискуют столкнуться с проблемами в использовании "серых" смартфонов в России, а при возникновении неполадок им придется решать их самостоятельно.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Не работает мобильный интернет iPhone – не открываются сайты
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках

Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.

Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Британские врачи назвали опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Стало ясно, на что надеется Запад, строя военные заводы на Украине
Россия нанесёт ядерные удары по объектам США и Британии
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Польские аналитики раскрыли планы по сдерживанию России
Ужасный манёвр ВСУ на фронте приблизит победу России — NYT
Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к началу переговоров
Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к началу переговоров
Последние материалы
В России больше не осталось официально ввезенных Volkswagen Touareg: продали последний
56-летняя Памела Андерсон появилась на публике без макияжа
"Зенит" впервые в истории потерпел поражение от "Оренбурга"
Балерина Анастасия Волочкова назвала регулярный секс секретом своей фигуры
Никол Пашинян заявил об уходе всех армян из Нагорного Карабаха
Актриса Кристина Асмус сообщила, что ей сделали операцию, и поделилась печальными подробностями
Нет дыма без огня: грядут урановые санкции Москвы против США
Волочкова рассказала, что имеет подтянутую фигуру из-за секса и позитива
Певец Игорь Николаев после операции на сердце повысил ценник на 1 млн рублей
Эксперты: онлайн-торговля Lada без наценки заинтересует многих россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников