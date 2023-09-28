Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Самаре были обнаружены тела мужчины и женщины в квартире
Врач общей практики рассказал о причинах болезни после отдыха на морском побережье
На мусорной свалке в городе Бердянске произошло возгорание
Более 60% опрошенных жителей Грузии против импичмента президента
В Тюмени раскрыли более 40 нелегальных ломбардов
Гурулёв: Россия на колени не становится, Запад не дождётся
Актёр Лазарев заявил, что режиссёр Богомолов издевался над актёрами "Ленкома"
Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перешёл в греческую "Ламию"
В США прошли первые слушания по импичменту Байдену

Археологи подтвердили долгую политическую борьбу за власть в Китае

3:10
Наука

Археологические раскопки, проведенные недавно в Китае, подтвердили долгую политическую борьбу за власть, о которой до сих пор было известно лишь из исторических записей.

Археологи подтвердили долгую политическую борьбу за власть в Китае
Фото: Оpenverse

Официальное китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что археологи обнаружили гробницу, находящуюся недалеко от города Сяньян в провинции Шэньси, в 560 милях (900 километрах) к юго-западу от Пекина.

Согласно отчету, в этой гробнице находятся останки императора Сяоминя, также известного как Ювэнь Цзюэ, который признается основателем династии Северная Чжоу, утвержденной в 557 году. Однако историки рассказывают, что Цзюэ был свергнут и казнен после недолгого правления, и его императорская титульная фигура была установлена лишь спустя десятилетия.

В этой недавно обнаруженной гробнице, находящейся недалеко от Сяньяна, была обнаружена эпитафия, написанная киноварью (Самый распространённый ртутный минерал, имеющий алую окраску). В ней Цзюэ описывается не как император, а как "герцог Луэян", что является его официальным титулом на момент его смерти.

Академия археологии провинции Шэньси, которая проводила раскопки, сообщила, что гробница находится в районе, где в то время было много высокостатусных захоронений. Ранее была обнаружена могила младшего брата Цзюэ.

Новооткрытая гробница представляет собой глиняную камеру длиной около 56 метров и глубиной около 10 метров. Есть признаки того, что гробницу ограбили в какой-то момент, но археологи обнаружили 146 артефактов, включая терракотовые статуэтки и керамику, как часть погребального обряда.

Исследователи отмечают, что надпись на могиле является первым физическим свидетельством политической борьбы, которая сопровождала основание династии Северная Чжоу, и которая ранее была описана только в исторических источниках. В это время Китай был раздроблен на несколько королевств, переживавших гражданские войны и политический хаос, известные как период правления Северных и Южных династий (420-589 годы).

Историк Альберт Дьен из Стэнфордского университета отмечает, что Цзюэ стал императором благодаря своему двоюродному брату и опекуну, военачальнику Ювэнь Ху. Однако он потерпел неудачу и был свергнут и казнен вскоре после восшествия на трон в 557 году. Эту династию Северная Чжоу долгое время контролировал Ху, который умер в 572 году.

Цзюэ получил статус императора только после смерти Ху, спустя 37 лет после своей смерти. Таким образом, эпитафия на недавно обнаруженной гробнице подтверждает, что на момент смерти Цзюэ он был захоронен как герцог, а не как император.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Что, если бы вы стали Китайским Императором на один день?
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Политолог Константин Сивков обнаружил у себя под дверью свиную голову
Политологам-патриотам начали подкидывать под двери свиные головы
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
Русская Охта — колыбель Санкт-Петербурга Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Жестоко убивший девушку россиянин вернулся с СВО
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Последние материалы
В Санкт-Петербурге 52-летняя гражданка привлечена к уголовной ответственности за нападение на полицейского
Министр финансов Силуанов об инфляции в РФ: Если не покупать, то цены нормальные
Эксперты рассказали, может ли микроволновка влиять негативно на здоровье
Онколог назвал причину, по которой сложно заметить рак груди
Индексы РТС и Мосбиржи поднялись на 1,18-1,32%: каковы прогнозы
Археологи подтвердили долгую политическую борьбу за власть в Китае
Мужчина вышел из комы за два часа до отключения систем жизнеобеспечения
Художник Сафронов заявил, что автор не проявил фантазии при воссоздании памятника Борису Моисееву
Глава Минздрава Мурашко заявил о подъеме заболеваемости ковидом в России
Новый патент: Apple разрабатывает умную одежду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников