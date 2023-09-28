Археологи подтвердили долгую политическую борьбу за власть в Китае

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Археологические раскопки, проведенные недавно в Китае, подтвердили долгую политическую борьбу за власть, о которой до сих пор было известно лишь из исторических записей.

Фото: Оpenverse

Официальное китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что археологи обнаружили гробницу, находящуюся недалеко от города Сяньян в провинции Шэньси, в 560 милях (900 километрах) к юго-западу от Пекина.

Согласно отчету, в этой гробнице находятся останки императора Сяоминя, также известного как Ювэнь Цзюэ, который признается основателем династии Северная Чжоу, утвержденной в 557 году. Однако историки рассказывают, что Цзюэ был свергнут и казнен после недолгого правления, и его императорская титульная фигура была установлена лишь спустя десятилетия.

В этой недавно обнаруженной гробнице, находящейся недалеко от Сяньяна, была обнаружена эпитафия, написанная киноварью (Самый распространённый ртутный минерал, имеющий алую окраску). В ней Цзюэ описывается не как император, а как "герцог Луэян", что является его официальным титулом на момент его смерти.

Академия археологии провинции Шэньси, которая проводила раскопки, сообщила, что гробница находится в районе, где в то время было много высокостатусных захоронений. Ранее была обнаружена могила младшего брата Цзюэ.

Новооткрытая гробница представляет собой глиняную камеру длиной около 56 метров и глубиной около 10 метров. Есть признаки того, что гробницу ограбили в какой-то момент, но археологи обнаружили 146 артефактов, включая терракотовые статуэтки и керамику, как часть погребального обряда.

Исследователи отмечают, что надпись на могиле является первым физическим свидетельством политической борьбы, которая сопровождала основание династии Северная Чжоу, и которая ранее была описана только в исторических источниках. В это время Китай был раздроблен на несколько королевств, переживавших гражданские войны и политический хаос, известные как период правления Северных и Южных династий (420-589 годы).

Историк Альберт Дьен из Стэнфордского университета отмечает, что Цзюэ стал императором благодаря своему двоюродному брату и опекуну, военачальнику Ювэнь Ху. Однако он потерпел неудачу и был свергнут и казнен вскоре после восшествия на трон в 557 году. Эту династию Северная Чжоу долгое время контролировал Ху, который умер в 572 году.

Цзюэ получил статус императора только после смерти Ху, спустя 37 лет после своей смерти. Таким образом, эпитафия на недавно обнаруженной гробнице подтверждает, что на момент смерти Цзюэ он был захоронен как герцог, а не как император.

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