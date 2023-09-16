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iPhone 15 открыл новые возможности для разработчиков мобильных приложений

1:07
Наука

Выход новых iPhone 15, оснащенных процессором A17 Pro, поставил перед разработчиками мобильных приложений для iOS немало задач. Об изменениях, которые ждут нас в смартфонах Apple, рассказал Дмитрий Антошкин, директор развития проекта Tanks Blitz в компании Lesta Games.

iPhone 15 открыл новые возможности для разработчиков мобильных приложений
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Apple официально представила свою линейку iPhone 15, и Pro-версии внесли значительные изменения в сравнении с остальными моделями. Однако для разработчиков игр ключевыми являются USB-С разъем с поддержкой USB 3 и новая 3-нанометровая система на кристалле Apple A17 Pro.

Быстрый порт USB теоретически позволит практически мгновенно передавать тестовые версии на устройства, что значительно ускорит процесс разработки, отладки и тестирования как для программистов, так и для QA-специалистов. 

С точки зрения производительности устройств Apple в настоящее время находятся вне сомнения и представляют собой оптимальный выбор для разработчиков мобильных игр.

 

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ТОП косяков и плюсов iPhone 15 — посмотри, прежде чем брать
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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