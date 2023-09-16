Выход новых iPhone 15, оснащенных процессором A17 Pro, поставил перед разработчиками мобильных приложений для iOS немало задач. Об изменениях, которые ждут нас в смартфонах Apple, рассказал Дмитрий Антошкин, директор развития проекта Tanks Blitz в компании Lesta Games.
Apple официально представила свою линейку iPhone 15, и Pro-версии внесли значительные изменения в сравнении с остальными моделями. Однако для разработчиков игр ключевыми являются USB-С разъем с поддержкой USB 3 и новая 3-нанометровая система на кристалле Apple A17 Pro.
Быстрый порт USB теоретически позволит практически мгновенно передавать тестовые версии на устройства, что значительно ускорит процесс разработки, отладки и тестирования как для программистов, так и для QA-специалистов.
С точки зрения производительности устройств Apple в настоящее время находятся вне сомнения и представляют собой оптимальный выбор для разработчиков мобильных игр.
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