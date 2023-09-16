iPhone 15 открыл новые возможности для разработчиков мобильных приложений

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Выход новых iPhone 15, оснащенных процессором A17 Pro, поставил перед разработчиками мобильных приложений для iOS немало задач. Об изменениях, которые ждут нас в смартфонах Apple, рассказал Дмитрий Антошкин, директор развития проекта Tanks Blitz в компании Lesta Games.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Apple официально представила свою линейку iPhone 15, и Pro-версии внесли значительные изменения в сравнении с остальными моделями. Однако для разработчиков игр ключевыми являются USB-С разъем с поддержкой USB 3 и новая 3-нанометровая система на кристалле Apple A17 Pro.

Быстрый порт USB теоретически позволит практически мгновенно передавать тестовые версии на устройства, что значительно ускорит процесс разработки, отладки и тестирования как для программистов, так и для QA-специалистов.

С точки зрения производительности устройств Apple в настоящее время находятся вне сомнения и представляют собой оптимальный выбор для разработчиков мобильных игр.

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