Apple показала миру iPhone 15: Новые функции и возможности

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня были представлены долгожданные iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одной из главных особенностей этих смартфонов является Dynamic Island, позволяющий легко просматривать уведомления и текущую активность, такие как проигрываемая музыка, работающий таймер, подключение AirDrop и маршруты на картах.

Важно отметить, что смартфоны почти полностью изготовлены из переработанных материалов.

Устройства также оснащены процессором Apple A16 Bionic, по-прежнему обладающим впечатляющей мощностью.

Интересным нововведением является основная камера с разрешением 48 МП, а также улучшенный портретный режим, который активируется автоматически с помощью встроенного искусственного интеллекта.

Также стоит отметить, что система Emergency SOS с использованием спутникового соединения расширена на 14 новых стран. Одним из "революционных" новшеств от Apple является внедрение нового разъема Type-C.

Смартфоны будут доступны в пяти различных цветах: классический черный, белый, зеленый, розовый и желтый. А цены начинаются с $799 за версию iPhone 15 и $899 за iPhone 15 Plus с 128 ГБ памяти.

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iPhone 15 представлен ОФИЦИАЛЬНО – Итоги презентации Apple за 10 минут