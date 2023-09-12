Сегодня были представлены долгожданные iPhone 15 и iPhone 15 Plus.
Одной из главных особенностей этих смартфонов является Dynamic Island, позволяющий легко просматривать уведомления и текущую активность, такие как проигрываемая музыка, работающий таймер, подключение AirDrop и маршруты на картах.
Важно отметить, что смартфоны почти полностью изготовлены из переработанных материалов.
Устройства также оснащены процессором Apple A16 Bionic, по-прежнему обладающим впечатляющей мощностью.
Интересным нововведением является основная камера с разрешением 48 МП, а также улучшенный портретный режим, который активируется автоматически с помощью встроенного искусственного интеллекта.
Также стоит отметить, что система Emergency SOS с использованием спутникового соединения расширена на 14 новых стран. Одним из "революционных" новшеств от Apple является внедрение нового разъема Type-C.
Смартфоны будут доступны в пяти различных цветах: классический черный, белый, зеленый, розовый и желтый. А цены начинаются с $799 за версию iPhone 15 и $899 за iPhone 15 Plus с 128 ГБ памяти.
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