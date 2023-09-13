Ученые создали пробиотик, выявляющий воспалительные заболевания кишечника

Ученые из Медицинской школы Северо-Западного университета разработали уникальный пробиотик, способный обнаруживать воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). Они модифицировали пробиотик E. coli Nissle, добавив в него белок, способный определять наличие кальпротектина — биомаркера ВЗК. Этот пробиотик демонстрировал способность реагировать на маркеры ВЗК в режиме реального времени при прохождении через желудочно-кишечный тракт в экспериментах на мышах и в пробирочных тестах с человеческими тканями.
Эта инновационная разработка предоставляет простую альтернативу дорогостоящим и инвазивным методам диагностики заболеваний кишечника, таким как колоноскопия.
В будущем исследователи планируют доработать пробиотик так, чтобы его можно было отслеживать с использованием методов магнитно-резонансной томографии (МРТ) или ультразвука. Кроме того, они рассматривают возможность интеграции лекарственных препаратов в пробиотик, которые будут высвобождаться при обнаружении ВЗК.
Ранее, в сентябре 2023 года, исследователи из Китая и Великобритании выявили, что цинк, получаемый с пищей, может способствовать предотвращению воспалительных заболеваний кишечника. Этот эффект связан с активацией арилуглеводородного рецептора (AHR), который помогает организму реагировать на питательные и токсичные вещества, поступающие в кишечник.
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