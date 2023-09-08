The Guardian: Антарктида нагревается в два раза быстрее, чем прогнозировали учёные

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Температура в Антарктиде повышается в два раза быстрее, чем обозначено в прогнозах климатологов. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на свои источники.

Фото: openverse.org

По информации издания, воздух стремительно нагревается на западе континента. Учёные опасаются, что лёд начнёт таять, а море поднимется на несколько метров. Как пояснили специалисты, процессы глобального потепления гораздо быстрее развиваются в полярных зонах, чем в других частях Земли.

Французский климатолог Матье Касадо, который исследовал ледяные керны, подтвердил данные о существенном изменении температурного режима в Антарктиде. Он добавил, что за 10 лет этот регион нагревался на 0,22-0,32 градуса, хотя учёные прогнозировали показатель в 0,18 градуса.

По словам эксперта Сары Джексон, научные деятели сильно встревожены из-за колебаний температуры на территории Антарктиды. Это чревато масштабным таянием ледников, уточнила специалист.

Ранее учёные заявили, что озоновая дыра над Антарктидой в этом году появилась слишком рано.

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