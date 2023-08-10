Guardian: озоновая дыра над Антарктидой в 2023 году образовалась слишком рано

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Озоновая дыра, которая ежегодно возникает над Антарктидой из-за истончения озонового слоя стратосферы, в 2023 году начала образовываться в аномально ранний период. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на спутниковые данные.

Фото: pixabay.com

В статье сказано, что формирование озонового слоя, как правило, запускается в конце сентября и завершается в конце осени — начале зимы.

"Начинать в августе, безусловно, очень рано", — отметил эксперт по климату Мартин Юкер, комментируя сегодняшнюю ситуацию в регионе.

Учёные опасаются, что озоновая дыра в 2023-м достигнет слишком больших размеров и сильно нагреет воду в Южном океане, где уже сейчас фиксируют нехватку морских льдов.

Ранее преподаватель Университета Колорадо Уолт Мейер заявил, что в Антарктике происходит "что-то странное". По его словам, изменения в этой части планеты могут привести к повышению уровня мировых океанов.

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