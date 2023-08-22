"Лаборатория Касперского" помогла Интерполу в прекращении киберпреступлений в Африке

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания "Лаборатория Касперского", специализирующаяся на кибербезопасности, оказала поддержку Интерполу в борьбе с киберпреступностью в 25 странах Африки, что привело к аресту 14 человек и раскрытию сетевой инфраструктуры, связанной с убытками в размере $40 млн. Об этом сообщили представители компании.

Фото: CC BY-SA 4.0

"Лаборатория Касперского" оказала содействие Интерполу, предоставив ему данные об угрозах в ходе операции Africa Cyber Surge II. Это позволило следователям обнаружить скомпрометированную инфраструктуру и задержать злоумышленников, подозреваемых в совершении киберпреступлений в Африке", — рассказали в пресс-службе.

В результате операции были задержаны 14 человек, и также была выявлена сетевая инфраструктура, связанная с более чем $40 млн финансовых потерь.

Эта операция, названная Africa Cyber Surge II, началась в апреле 2023 года и продолжалась четыре месяца, охватив 25 африканских стран. Совместно с другими частными организациями, являющимися партнерами Интерпола, "Лаборатория Касперского" предоставила Интерполу индикаторы компрометации (IoC), такие как информация о вредоносных серверах, фишинговых ссылках, мошеннических IP-адресах и доменах.

Сотрудничество между "Лабораторией Касперского" и Интерполом началось с подписания соглашения в 2019 году, включая обмен данными и обучение правоохранительных органов.

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