iOS 17: что может предложить новая "операционка" от Apple

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Apple продолжает радовать обновлениями операционной системы iOS, сообщает andro-news.com.

Фото: "My Apple Set" by renatomitra is licensed under CC BY-SA 2.0.

В этом году фанатов ожидает выпуск iOS 17: обновление, которое приносит с собой ряд интересных изменений и функций, направленных на повышение удобства использования. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты iOS 17.

Улучшенный мультитаскинг для повышения производительности

Плавное переключение между приложениями

Одной из наиболее заметных новых функций iOS 17 является улучшенный мультитаскинг. Теперь пользователи смогут плавно переключаться между приложениями, что значительно повысит их производительность. Это особенно полезно, когда нужно быстро переключиться между несколькими задачами.

Многозадачность на новом уровне

С iOS 17 многозадачность достигает нового уровня. Пользователи смогут разделять экран устройства, работая сразу с несколькими приложениями. Например, вы сможете одновременно отвечать на сообщения, не прерывая просмотр видео или чтение статьи.

Улучшенный поиск для быстрого доступа к информации

Интуитивный поиск по устройству

С появлением iOS 17 поиск на устройствах Apple становится еще более интуитивным. Теперь можно быстро найти нужные файлы, приложения и контакты, просто начав писать свой запрос. Благодаря улучшенному алгоритму предсказаний iOS 17 будет предлагать варианты запроса, ускоряя процесс поиска.

Расширенный поиск в Интернете

Кроме того, улучшенный поиск затрагивает не только локальные файлы, но и веб-ресурсы. Благодаря интеграции расширенного поиска в Интернете можно получить доступ к дополнительной информации прямо из результатов поиска.

Инновационные улучшения в управлении устройствами

Быстрый доступ к настройкам

iOS 17 внедряет новый способ быстрого доступа к настройкам устройства. Просто "свайпните" вниз по экрану — и увидите панель быстрых настроек. Теперь вам не придется искать определенные параметры в меню — всё, что нужно, будет под рукой.

Улучшенное управление уведомлениями

Ещё одно инновационное улучшение — это более удобное управление уведомлениями. Теперь вы можете выбирать типы уведомлений, которые отображаются на вашем экране, и легко настраивать их параметры.

Это позволит избежать нежелательных прерываний и сделает взаимодействие с устройством более персонализированным.

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Это Apple iOS 17 Beta 1 - ОФИЦИАЛЬНО! Обзор новых функций, список iPhone и iPad, дата выхода айос 17