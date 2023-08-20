Шульце-Макух: Жизнь на Марсе была обнаружена 50 лет назад

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Помимо цели программы "Возврат образцов с Марса" — обнаружения следов жизни на этой планете, появились утверждения одного ученого о возможном обнаружении жизни на Марсе почти полвека назад. Однако этот прорыв был, как считается, случайно уничтожен специалистами.

Фото: фото NASA

Задолго до того, как марсоход Curiosity достиг поверхности Марса, два посадочных модуля успешно совершили посадку на этой планете. Проект НАСА "Викинг" занимался проведением биологических тестов марсианской почвы для поиска признаков жизни. Однако результаты оказались неожиданными и сбивающими с толку ученых. Большинство экспериментов не давали многообещающих результатов. В ходе исследований были обнаружены следы хлорированных органических веществ, но ученые то время предположили, что это была загрязняющая субстанция, привнесенная с Земли.

Один из экспериментов включал добавление в марсианскую почву воды с питательными веществами и радиоактивным углеродом. Если бы существовала жизнь, микроорганизмы использовали бы эти питательные вещества и выделяли радиоактивный углерод в виде газа. Первоначально было обнаружено присутствие этого газа, но последующие результаты вызвали недоумение. Если бы микробы действительно существовали, то добавление большего количества радиоактивных питательных веществ и более продолжительная инкубация должны были привести к большему образованию радиоактивного газа. Однако вторая и третья инъекции не привели к увеличению газа.

Первоначально положительные результаты были связаны с присутствием перхлората — вещества, используемого в фейерверках и ракетном топливе, которое могло использоваться микробами в метаболических процессах. Однако Дирк Шульце-Макух, профессор Берлинского технического университета, предполагает, что ошибка была сделана при добавлении воды в эксперимент, что могло привести к гибели микробов. Он приводит примеры жизни на Земле, найденной в экстремальных условиях, и предполагает, что обливание водой могло убить микроорганизмы и объяснить отсутствие радиоактивного газа.

Шульце-Макух также ранее указывал на возможность наличия перекиси водорода в клетках марсианской жизни. Он объясняет, что этот адаптивный механизм мог бы предоставить преимущества в условиях Марса, обеспечивая низкую температуру замерзания, доступ кислорода и способность взаимодействовать с окружающей средой.

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