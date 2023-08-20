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"Ростех": для ПТРК "Хризантема-С" доработали бортовую ракету

0:49
Наука

Самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С" получил обновлённый блок бортовой радиоэлектроники ракеты, сообщили в "Ростехе".

"Ростех": для ПТРК "Хризантема-С" доработали бортовую ракету
Фото: "File:2015-Rostec.JPG" by Ivtorov is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно информации, кроме того, у ПТРК обновили контрольно-проверочную аппаратуру.

"Доработаны блок бортовой радиоэлектроники ракеты, радиолокационная система управления боевой машины: осуществлён переход на современную элементную базу с внедрением цифровых схем и цифровой обработки сигналов", — сообщили в корпорации РИА Новости.

Хризантема-С" способна отразить атаку даже при плохих погодных условиях и дымовой завесе порядка сразу 15 современных танков с их последующим уничтожением. СПК модернизируют под текущие требования, резюмировали в компании.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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