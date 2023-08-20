Самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С" получил обновлённый блок бортовой радиоэлектроники ракеты, сообщили в "Ростехе".
Согласно информации, кроме того, у ПТРК обновили контрольно-проверочную аппаратуру.
"Доработаны блок бортовой радиоэлектроники ракеты, радиолокационная система управления боевой машины: осуществлён переход на современную элементную базу с внедрением цифровых схем и цифровой обработки сигналов", — сообщили в корпорации РИА Новости.
Хризантема-С" способна отразить атаку даже при плохих погодных условиях и дымовой завесе порядка сразу 15 современных танков с их последующим уничтожением. СПК модернизируют под текущие требования, резюмировали в компании.
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