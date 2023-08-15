В Верхней Салде завершается обсуждение строительства кремниевого завода компанией "Силарус". Об этом сообщает издание "tagilcity.ru", с которым эксперты отрасли поделились информацией о ходе реализации промышленного проекта, особенностях производства и мерах безопасности, которые обеспечат завод.
Чтобы представить проект и прокомментировать обсуждаемые материалы, с 14 по 18 августа 2023 года в Верхней Салде будет работать общественная приёмная. Здесь каждый желающий сможет ознакомиться с документацией проекта и задать вопросы специалистам.
Мировое производство технического кремния составляло 7,15 миллионов тонн в 2021 году, где 77% доли пришлось на Китай. Российские предприятия производят всего 1% мирового объема. В России только два завода — в Шелехове и Каменске-Уральском. Необходимое количество кремния сейчас приходится закупать у зарубежных поставщиков. Строительство нового завода поможет решить эту проблему.
Металлургия играет ключевую роль в экономике Свердловской области, составляя более 50% обрабатывающей промышленности. Компания "Силарус" запускает завод в "Титановой долине", что позволит снизить долю иностранного кремния на российском рынке.
Строительство завода было согласовано ещё в 2021 году. Инвестиции в проект составляют 10,6 млрд рублей, запуск производства ожидается к 2026 году. Технический руководитель проекта Андрей Коблик подчеркивает, что оборудование соответствует всем стандартам безопасности.
Проект включает обширные экологические, геодезические и археологические исследования, результаты которых внесены в проектную документацию и оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркивает, что оборудование соответствует всем техническим стандартам.
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