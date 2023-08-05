Учёными установлена взаимосвязь продолжительности жизни родителей и детей

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные определили мощность взаимосвязи между продолжительностью жизни родителей и детей. Результаты работ специалистов приводит "Российская газета".

Фото: 24smi.org

На количество лет, которое проживёт человек, оказывают влияние генетика, предрасположенности к определённым заболеваниям. Исследователи выяснили, что аллель Е4 фактически является геном старения, поскольку отвечает за предрасположенность к развитию болезни Альцгеймера.

"Наличие достаточно редкого аллеля Е2 значительно повышает шансы человека стать долгожителем, в то время как наличие аллеля Е4 связано, напротив, с существенным снижением шансов человека прожить долго и в ясном уме", — объяснили учёные.

Продолжительность жизни человека фактически во многом зависит от того, какой она была у его предков.

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