MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изменив привычки в пожилом возрасте, можно добавить человеку ещё восемь лет жизни. Такое заявление сделала врач-диетолог Василиса Пономарёва для MedikForum (MF).

Фото: pixabay.com

"Изменение диеты может оказать положительное влияние на оставшуюся продолжительность жизни", — сказала она.

Врач также отметила, что можно улучшить качество жизни и продлить её, придерживаясь физической активности.

Отказ от алкоголя и курения добавят дополнительные годы. Эти вредные привычки увеличивают риск различных заболеваний, таких как высокое кровяное давление, артроз, рак лёгких, сахарный диабет.

Пономарёва напомнила о полезных свойствах средиземноморской диеты. Она включает большое количество свежих овощей, фруктов, рыбы, высококачественных масел, немного мяса.

"Если 20-летний изменит это, он получит около десяти лет жизни. Когда 60-летний человек делает этот переход, он всё равно получает около восьми лет жизни", — указала диетолог.

По мнению Пономарёвой, ключевым фактором долголетия является также психическое здоровье, которое достигается через активное общение.

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Средиземноморская диета: в чем состоит и как соблюдать