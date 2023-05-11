После 40 лет можно замедлить старение, придерживаясь определённых пищевых привычек. Их назвал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Народными новостями".
Правильные привычки служат профилактикой возрастных заболеваний, включая гипертонию, атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, некоторые виды рака. Эти болезни делают организм преждевременно дряхлым и повышают вероятность преждевременной смерти.
"Главное — исключить из своего рациона блюда с большим содержанием сахара, трансжиров, а также продукты с высоким гликемическим индексом, например, картофель или белый рис", — объяснил специалист.
Также Гинзбург для профилактики раннего старения рекомендует есть жирную рыбу, употреблять клетчатку в виде цельнозернового хлеба, включать в рацион зелень, овощи, фрукты, орехи, кисломолочные продукты. Важно вести активный образ жизни, достаточно отдыхать, иметь позитивный настрой.
Ранее сообщалось об опасных продуктах на даче.
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