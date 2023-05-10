Врач-терапевт Лаврищев перечислил гражданам РФ три опасных продукта на даче

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущий специалист сети клиник "Семейная", врач-терапевт Александр Лаврищев рассказал о еде на даче, которая может навредить здоровью.

Фото: https://2sotki.ru/

Первым пунктом он назвал зелень, выращенную на грядках. На её поверхности могут находиться опасные для здоровья бактерии, особенно при поливе водой из нецентрализованных источников.

Вторым пунктом в списке было парное молоко, пишет Газета.Ru.

"Многие дачники до сих пор следуют старой традиции выпивать стакан свежего молока для поддержания здоровья. Однако непастеризованное коровье молоко может содержать опасные инфекции, которые приводят к серьёзным заболеваниям суставов", — напомнил врач.

Третьим пунктом Лаврищев назвал лесные грибы. Он напомнил, что каждый год токсикологические отделения больниц получают пациентов, которые отравились этими продуктами. Врач призвал отправляться на сбор грибов только при наличии знаний и большого опыта в этой области.

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