Учёный Ковальзон: для прорыва в области лечения болезни Альцгеймера нужны большие денежные вложения

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные активно изучают работу мозга, в том числе для поиска методов лечения болезни Альцгеймера, но прорывные исследования в этой области возможны лишь в случае больших денежных вложений со стороны государства.

Фото: Минздрав России

По словам главного научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Владимира Ковальзона, исследователи пытаются понять, как возникают нейродегенеративные заболевания, являющиеся "кошмаром человечества". Как пояснил специалист, многие пациенты сейчас неплохо чувствуют себя даже в 90 лет, поскольку медицина позволяет поддерживать их состояние. Он добавил, что болезнь Альцгеймера мешает человеку жить в удовольствие.

"Нападает Альцгеймер, и человек превращается в овощ", — сказал Ковальзон в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт обратил внимание на сходную природу болезней Альцгеймера, Паркинсона и бокового амиотрофического склероза. Задача учёных — выяснить причины состояний, при которых разрушаются нейроны.

"Всё опирается в отсутствие финансирования", — уточнил специалист.

Он считает, что новые открытия о нарушениях в работе мозга будут, но не в самое ближайшее время.