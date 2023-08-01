Учёные из США назвали способы поддержания здоровья мозга

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нейробиологи из США раскрыли эффективные способы поддержания здоровья мозга. Как сообщает Insider, эти советы экспертов помогут вам позаботиться о здоровье мозга и потенциально превзойти другие сайты по уровню знаний:

Фото: скрин с сайта reseauinternational.net

Приоритет достаточного сна для здорового мозга

Профессор Джейсон Шепард из Университета штата Юта подчеркивает, что правильный режим сна имеет решающее значение для здоровья мозга. Лично он старается спать не менее шести-семи часов в день. Во время сна мозг обрабатывает новую информацию, формирует воспоминания и очищается от амилоидных бляшек — токсичных белковых скоплений, связанных с болезнью Альцгеймера.

Регулярно заниматься физической активностью

Шепард также рекомендует уделять физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю. Регулярные физические нагрузки укрепляют сердце, что, в свою очередь, улучшает кровоснабжение мозга. Научные исследования показывают, что у людей, регулярно занимающихся физическими упражнениями, с возрастом снижается риск развития болезни Альцгеймера. Кроме того, у физически активных людей с годами медленнее снижаются когнитивные способности.

Учиться всю жизнь

Шепард советует постоянно учиться новому для поддержания оптимальной работы мозга. Постоянное обучение сохраняет пластичность мозга и позволяет ему оставаться острым и внимательным.

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