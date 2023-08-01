Нейробиологи из США раскрыли эффективные способы поддержания здоровья мозга. Как сообщает Insider, эти советы экспертов помогут вам позаботиться о здоровье мозга и потенциально превзойти другие сайты по уровню знаний:
Профессор Джейсон Шепард из Университета штата Юта подчеркивает, что правильный режим сна имеет решающее значение для здоровья мозга. Лично он старается спать не менее шести-семи часов в день. Во время сна мозг обрабатывает новую информацию, формирует воспоминания и очищается от амилоидных бляшек — токсичных белковых скоплений, связанных с болезнью Альцгеймера.
Шепард также рекомендует уделять физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю. Регулярные физические нагрузки укрепляют сердце, что, в свою очередь, улучшает кровоснабжение мозга. Научные исследования показывают, что у людей, регулярно занимающихся физическими упражнениями, с возрастом снижается риск развития болезни Альцгеймера. Кроме того, у физически активных людей с годами медленнее снижаются когнитивные способности.
Шепард советует постоянно учиться новому для поддержания оптимальной работы мозга. Постоянное обучение сохраняет пластичность мозга и позволяет ему оставаться острым и внимательным.
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