"РГ": климатологи спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле в течение пяти лет

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

В течения пяти лет климат на Земле изменится. Это подтверждают исследования учёных из разных стран.

Фото: pixabay.com

Ожидается, что температура повысится в среднем на 1,5 градуса по Цельсию. Результаты работ климатологов были представлены "Российская газета" ("РГ").

Изменения связывают с явлением Эль-Ниньо. Оно вызывает колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, влияя на климат: количество осадков, атмосферное давление и другие факторы.

Для предотвращения катастрофы требуются совместные усилия по сокращению выбросов парниковых газов, увеличению использования экологически чистых технологий.

"Особенно стремителен рост температуры в постиндустриальную эпоху, за последние 150-170 лет. Этот рост превосходит все значения за 2000 лет", — рассказал член-корреспондент РАН Сергей Гулев.

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Эль-Ниньо возвращается