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Турпром: глобальное потепление меняет туристические направления и сезоны

3:08
Туризм

Начался период кардинальных изменений в отдыхе. Многие популярные "летние" направления теряют туристов, и теперь "высокий" сезон, скорее всего, сместится в сторону более прохладных месяцев. Всё больше туристов предпочитают менять привычные места отдыха на курортах Средиземноморья на более комфортные по температуре регионы. Альтернативой также становится отдых в осенние и весенние месяцы.

Турпром: глобальное потепление меняет туристические направления и сезоны
Фото: Pixabay.com

Возможно, в обозримом будущем мы столкнёмся с банкротствами отелей, заброшенными курортами и изменением направления инвестиций в новые регионы. Аналитики оценивают перспективы "глобального исхода" туристов, который уже начался из-за глобального потепления в Средиземноморье.

По информации Европейской туристической комиссии (ETC), число туристов, планирующих посетить курорты Средиземного моря, сократилось на 10%. Причина — "непредсказуемые погодные условия", и уже второй сезон подряд привычные курорты Средиземноморья страдают от экстремальных температур и других стихийных бедствий.

При этом 7,6% туристов считают, что погода является важным фактором для планирования своих путешествий. Этот "глобальный исход" может развиваться в нескольких направлениях. Возрастает спрос на более прохладные страны, такие как Чехия, Ирландия и Болгария. Жители скандинавских стран также заявляют о намерении предпочесть отдых дома в следующем сезоне, чтобы избежать жары.

Вероятно, также изменится и период высокого сезона: с самых жарких июля и августа на "бархатный сезон", когда жара утихает, но море остается тёплым, а также на май-июнь, поскольку для "пляжных" туристов в это время море ещё холодное. При этом некоторые туристические направления, в частности, Греция, считают, что этот "исход" также имеет свои положительные стороны. Например, он поможет избавиться от "овертуризма" в летние месяцы, от которого страдают многие греческие острова. Однако пока ситуация выглядит тревожно.

Напомним, что Министерство здравоохранения Италии выпустило предупреждение о высоких температурах в десяти городах, включая Рим, из-за серьёзной аномальной жары и потенциальных рисков для здоровья населения. В Риме температура поднялась до +43, а в некоторых местах, в частности, на Сицилии, ожидается даже +50.

"Туристам и местным жителям важно уделять особое внимание своему благополучию и принимать необходимые меры предосторожности в период сильной жары", — предупреждают эксперты.

В предупреждении также говорится о том, что в таких экстремальных погодных условиях необходимо избегать обезвоживания и предпочесть пребывание в помещении с кондиционером или хотя бы в тени прогулкам по городу и осмотру достопримечательностей. По данным Министерства здравоохранения, самые жаркие часы — с 11:00 до 18:00.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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