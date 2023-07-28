Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Прибыль Медицинского центра Елены Малышевой сократилась почти в три раза.
МЧС Кабардино-Балкарии спасло двоих туристов
Жерара Депардье в очередной раз обвинили в домогательствах
Коц: у ВСУ "кончаются солдатики" стратегического резерва
Киркоров сделал тайное послание критикующим Хайдарова звездам
ВСУ в контрнаступлении потеряли больше территорий, чем приобрели
Вынесен приговор бывшему помощнику министра туризма Ставрополья за хищение 45 миллионов
Арнольд Шварценеггер будет удостоен награды "За мужество" от Музея Холокоста
Большой театр покорил зрителей в Пекине балетом "Дон Кихот"

Потеряна связь между специалистами NASA и зондом Voyager-2

2:32
Наука

Специалисты NASA по аэронавтике и космическим исследованиям столкнулись с проблемой потери связи с зондом "Вояджер-2", в результате чего он не может получать нужные команды. Об этом сообщает Lenta. ru со ссылкой на официальное сообщаение на сайте организации.

Потеряна связь между специалистами NASA и зондом Voyager-2
Фото: http:// www.publicdomainpictures.net

Инцидент с потерей связи

Инцидент произошел 21 июля, когда серия запланированных команд, отправленных на космический аппарат "Вояджер-2", непреднамеренно привела к смещению антенны на 2 градуса в сторону от Земли. В результате в настоящее время "Вояджер-2" не может принимать команды и передавать данные на Землю.

По данным NASA, в настоящее время космический аппарат находится на расстоянии около 19,9 млрд. км от Земли. Из-за смещения антенны восстановление связи с зондом в настоящее время представляется невозможным.

Перспективы восстановления

Как отмечает руководство, "Вояджер-2" запрограммирован на корректировку ориентации в пространстве несколько раз в год, чтобы его антенна была направлена в сторону Земли. Следующая перестройка запланирована на 15 октября, и специалисты надеются, что после этого маневра связь будет восстановлена.

Прошлые инциденты и меры безопасности

Стоит отметить, что ранее Центр управления полетами (ЦУП) НАСА в Хьюстоне потерял связь с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем с электричеством. К счастью, эта ситуация не представляла опасности для экипажа, находившегося на борту космического корабля.

В течение 20 минут после обнаружения проблемы NASA удалось установить связь с экипажем МКС с помощью российских систем и оповестить их о ситуации. Позже ЦУП перешел на резервные системы электропитания, что позволило специалистам провести расследование причин инцидента.

Сложная ситуация

В заключение следует отметить, что временная потеря связи с космическим аппаратом "Вояджер-2" представляет собой сложную ситуацию для команды НАСА, но они сохраняют оптимизм в отношении восстановления связи во время предстоящей переориентации. Миссии "Вояджеров" стали свидетельством жажды человечества к познанию и исследованию космоса, и, несмотря на окончание предполагаемого срока эксплуатации, они продолжают служить бесценными посланниками тайн Вселенной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как далеко улетели Вояджеры. Что с ними случилось?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
Профессор Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым
Минюст исключило "Зону права" из реестра иностранных агентов
Юрист Соловьёв рассказал, как поступить при нахождении денег на улице
В Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ
Врач перечислил продукты, необходимые для выработки тестостерона
Актер Борис Галкин заявил, что считает Лайму Вайкуле барной певицей
Актриса Лариса Гузеева показала, как проходят съемки нового сезона "Давай поженимся!"
Как жара может довести до кузовного ремонта абсолютно любой автомобиль
Певица Альбина Джанабаева в траурном наряде обратилась к поклонникам
Россию снова попытались атаковать беспилотниками ВСУ. Почему Украине это удается?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников