Потеряна связь между специалистами NASA и зондом Voyager-2

Специалисты NASA по аэронавтике и космическим исследованиям столкнулись с проблемой потери связи с зондом "Вояджер-2", в результате чего он не может получать нужные команды. Об этом сообщает Lenta. ru со ссылкой на официальное сообщаение на сайте организации.
Инцидент произошел 21 июля, когда серия запланированных команд, отправленных на космический аппарат "Вояджер-2", непреднамеренно привела к смещению антенны на 2 градуса в сторону от Земли. В результате в настоящее время "Вояджер-2" не может принимать команды и передавать данные на Землю.
По данным NASA, в настоящее время космический аппарат находится на расстоянии около 19,9 млрд. км от Земли. Из-за смещения антенны восстановление связи с зондом в настоящее время представляется невозможным.
Как отмечает руководство, "Вояджер-2" запрограммирован на корректировку ориентации в пространстве несколько раз в год, чтобы его антенна была направлена в сторону Земли. Следующая перестройка запланирована на 15 октября, и специалисты надеются, что после этого маневра связь будет восстановлена.
Стоит отметить, что ранее Центр управления полетами (ЦУП) НАСА в Хьюстоне потерял связь с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем с электричеством. К счастью, эта ситуация не представляла опасности для экипажа, находившегося на борту космического корабля.
В течение 20 минут после обнаружения проблемы NASA удалось установить связь с экипажем МКС с помощью российских систем и оповестить их о ситуации. Позже ЦУП перешел на резервные системы электропитания, что позволило специалистам провести расследование причин инцидента.
В заключение следует отметить, что временная потеря связи с космическим аппаратом "Вояджер-2" представляет собой сложную ситуацию для команды НАСА, но они сохраняют оптимизм в отношении восстановления связи во время предстоящей переориентации. Миссии "Вояджеров" стали свидетельством жажды человечества к познанию и исследованию космоса, и, несмотря на окончание предполагаемого срока эксплуатации, они продолжают служить бесценными посланниками тайн Вселенной.
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