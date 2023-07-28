Потеряна связь между специалистами NASA и зондом Voyager-2

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Специалисты NASA по аэронавтике и космическим исследованиям столкнулись с проблемой потери связи с зондом "Вояджер-2", в результате чего он не может получать нужные команды. Об этом сообщает Lenta. ru со ссылкой на официальное сообщаение на сайте организации.

Фото: http:// www.publicdomainpictures.net

Инцидент с потерей связи

Инцидент произошел 21 июля, когда серия запланированных команд, отправленных на космический аппарат "Вояджер-2", непреднамеренно привела к смещению антенны на 2 градуса в сторону от Земли. В результате в настоящее время "Вояджер-2" не может принимать команды и передавать данные на Землю.

По данным NASA, в настоящее время космический аппарат находится на расстоянии около 19,9 млрд. км от Земли. Из-за смещения антенны восстановление связи с зондом в настоящее время представляется невозможным.

Перспективы восстановления

Как отмечает руководство, "Вояджер-2" запрограммирован на корректировку ориентации в пространстве несколько раз в год, чтобы его антенна была направлена в сторону Земли. Следующая перестройка запланирована на 15 октября, и специалисты надеются, что после этого маневра связь будет восстановлена.

Прошлые инциденты и меры безопасности

Стоит отметить, что ранее Центр управления полетами (ЦУП) НАСА в Хьюстоне потерял связь с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем с электричеством. К счастью, эта ситуация не представляла опасности для экипажа, находившегося на борту космического корабля.

В течение 20 минут после обнаружения проблемы NASA удалось установить связь с экипажем МКС с помощью российских систем и оповестить их о ситуации. Позже ЦУП перешел на резервные системы электропитания, что позволило специалистам провести расследование причин инцидента.

Сложная ситуация

В заключение следует отметить, что временная потеря связи с космическим аппаратом "Вояджер-2" представляет собой сложную ситуацию для команды НАСА, но они сохраняют оптимизм в отношении восстановления связи во время предстоящей переориентации. Миссии "Вояджеров" стали свидетельством жажды человечества к познанию и исследованию космоса, и, несмотря на окончание предполагаемого срока эксплуатации, они продолжают служить бесценными посланниками тайн Вселенной.

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