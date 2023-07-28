Потенциал рынка складных смартфонов оценили высоко

0:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В ближайшие годы ожидается значительный рост рынка складных смартфонов.

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По прогнозам аналитиков, к концу 2023 года рынок складных устройств будет оцениваться в 18,6 млн долл. Этот прогноз свидетельствует о стремительном развитии сегмента в ближайшие годы. Ожидается, что лидерами на этом процветающем рынке станут два гиганта индустрии - Samsung и Apple.

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