В ближайшие годы ожидается значительный рост рынка складных смартфонов.
По прогнозам аналитиков, к концу 2023 года рынок складных устройств будет оцениваться в 18,6 млн долл. Этот прогноз свидетельствует о стремительном развитии сегмента в ближайшие годы. Ожидается, что лидерами на этом процветающем рынке станут два гиганта индустрии - Samsung и Apple.
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