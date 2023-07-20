Time: учёные только сейчас выяснили, как COVID-19 влияет на мозг

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В начале пандемии коронавируса врачи обнаружили, что SARS-CoV-2 оказывает удивительно влияние на мозг и может вызывать серьёзные последствия. Пациент теряет вкус и обоняние, жалуется на затуманенное сознание. Более того, инфекция может спровоцировать инсульт.

Фото: vn-med.ru

Американские учёные из медицинского центра Лэнгон при Нью-Йоркском университете решили разобраться, как именно вирус влияет на мозг и нервную систему. Руководитель программы доктор Шэрон Меропол сообщила, что давно вылечившиеся пациенты сталкиваются с неврологическими проблемами. Меняются размер и структура мозга, появляются депрессия и судороги.

Доктор Авиндра Нат просканировал мозг 13 человек, скончавшихся от COVID-19, и обнаружил значительное повреждение кровеносных сосудов, покрытых антителами.

"В ответ на вирус иммунная система организма вышла из строя, начала атаковать собственные кровеносные сосуды и спровоцировала целый каскад эффектов, которые привели к значительному воспалению в мозгу, чреватому смертельным повреждением той его части, что управляет дыханием", — сообщил специалист в беседе с Time.

Доктор Уэс Илай убеждён, что SARS-CoV-2 атакует "вспомогательные клетки" мозга, которые поддерживают нормальную работу организма. Повреждение этих опорных клеток может запустить "эффект домино", который в конечном счете приводит к гибели мозговых тканей.

Исследователи предположили, что разжижающие кровь препараты помогают разрушить крошечные "микросгустки" в крови. Вполне вероятно, что это облегчит некоторые симптомы постковидного синдрома, например, усталость, туман в голове и трудности с концентрацией внимания.

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