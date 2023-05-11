SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не классифицирует COVID-19 как глобальную чрезвычайную ситуацию. Однако учёные продолжают изучать коронавирусную инфекцию, чтобы лучше понять воздействие вируса на организм человека.

Фото: pixabay.com

Группа американских пульмонологов считает, что главным убийцей во время пандемии был совсем не COVID-19. Учёные отметили, что многие пациенты нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако после этого у людей развивалась вторичная бактериальная пневмония.

"Причиной смерти была инфекция, вызванная использованием ИВЛ", — отметили учёные в материале для Science Alert.

Пульмонолог Бенджамин Сингер подчеркнул, что исследование доказывает важность профилактики, поиска и агрессивного лечения вторичной бактериальной пневмонии у критически больных пациентов с тяжёлой пневмонией, включая пациентов с COVID-19.

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