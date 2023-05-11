Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не классифицирует COVID-19 как глобальную чрезвычайную ситуацию. Однако учёные продолжают изучать коронавирусную инфекцию, чтобы лучше понять воздействие вируса на организм человека.
Группа американских пульмонологов считает, что главным убийцей во время пандемии был совсем не COVID-19. Учёные отметили, что многие пациенты нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако после этого у людей развивалась вторичная бактериальная пневмония.
"Причиной смерти была инфекция, вызванная использованием ИВЛ", — отметили учёные в материале для Science Alert.
Пульмонолог Бенджамин Сингер подчеркнул, что исследование доказывает важность профилактики, поиска и агрессивного лечения вторичной бактериальной пневмонии у критически больных пациентов с тяжёлой пневмонией, включая пациентов с COVID-19.
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