В Минздраве России предупредили, что циркуляция коронавируса пока продолжается

Гражданам России необходимо соблюдать меры профилактики для того, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19: к текущему моменту циркуляция вируса в воздухе продолжается. Такой информацией поделился помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, добавив, что в больницах РФ врачи продолжают активную работу по предоставлению полномерной помощи.

Фото: РИА Новости

Представитель ведомства также отметил, что россияне не должны забывать про ревакцинацию, дабы уменьшить риск заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об отмене режма чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.

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