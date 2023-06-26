Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: бойцы ВС России выдавливают ВСУ с позиций дальше Артёмовска — бегут по посадке
Telegraph: в Европе намерены создать систему защиты от гиперзвукового оружия
American Conservative: никто в Европе не пойдёт войной на Россию ради Украины
В аварии под Читой погиб молодой мастер спорта по боксу
Руководитель департамента судейства РФС: не хотим объяснять ошибки
Мадридский "Реал" готов платить Мбаппе 60 млн евро в год
Украинская футбольная ассоциация попросила ФИФА и УЕФА исключить РФС из своих организаций
Зинедин Зидан о возобновлении карьеры тренера: мне не хватает адреналина
Рио Фердинанд: сегодня моя цена составила бы 200 млн евро

Учёные обнаружили, что "хвосты" у детей — болезнь, а не эволюционный рудимент

2:02
Наука

За прошедшие годы было официально зафиксировано около 40 случаев рождения детей с "настоящими хвостами". Эти уникальные придатки напоминают мягкие, похожие на пальцы выступы, лишенные костей. К счастью, прогресс медицины позволил удалить эти хвосты с помощью хирургических операций.

Не эволюция, а проблема

Наличие "хвостов" не является доброкачественным регрессом в эволюционном процессе, а скорее нарушением эмбрионального роста, вызванным, прежде всего, сочетанием генетических и экологических факторов.

Действительно, у младенцев, родившихся с хвостами, часто наблюдаются серьезные сопутствующие неврологические дефекты. В исследовании, проведенном в 2008 году, утверждалось, что "истинные вестигиальные хвосты не являются доброкачественными", поскольку они часто связаны с лежащим в их основе дисграфизмом. Примерно половина рассмотренных случаев была связана с такими заболеваниями, как менингоцеле или spina bifida occulta.

Необходимость медицинской помощи

Эти результаты подчеркивают важность оказания всесторонней медицинской помощи детям, родившимся с хвостами, выходящей за рамки простого хирургического вмешательства. Они противоречат статье 1985 года, в которой утверждалось, что "настоящий человеческий хвост — это доброкачественное состояние, не связанное с каким-либо основным пороком развития [спинного] мозга".

Для благополучия и будущего этих детей необходимо, чтобы это неверное толкование было развеяно раз и навсегда. Настоящие хвосты, независимо от их происхождения, несомненно, являются результатом врожденной проблемы и должны рассматриваться как таковые. Перенаправляя наше внимание на медицинское понимание и поддержку, мы можем гарантировать, что эти дети получат заботу и внимание, которых они действительно заслуживают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЛЮДИ С ЧАСТЯМИ ТЕЛА КАК У ЖИВОТНЫХ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу

Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны

Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Пашутин жёстко прошёлся по Вайкуле и Пугачёвой
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
Растёт изнутри: найдена новая причина возникновения рака
Растёт изнутри: найдена новая причина возникновения рака
Последние материалы
РИА Новости: бойцы ВС России выдавливают ВСУ с позиций дальше Артёмовска — бегут по посадке
Учёные обнаружили, что "хвосты" у детей — болезнь, а не эволюционный рудимент
Telegraph: в Европе намерены создать систему защиты от гиперзвукового оружия
American Conservative: никто в Европе не пойдёт войной на Россию ради Украины
В аварии под Читой погиб молодой мастер спорта по боксу
Руководитель департамента судейства РФС: не хотим объяснять ошибки
Мадридский "Реал" готов платить Мбаппе 60 млн евро в год
Украинская футбольная ассоциация попросила ФИФА и УЕФА исключить РФС из своих организаций
Зинедин Зидан о возобновлении карьеры тренера: мне не хватает адреналина
Рио Фердинанд: сегодня моя цена составила бы 200 млн евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников