Учёные обнаружили, что "хвосты" у детей — болезнь, а не эволюционный рудимент

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

За прошедшие годы было официально зафиксировано около 40 случаев рождения детей с "настоящими хвостами". Эти уникальные придатки напоминают мягкие, похожие на пальцы выступы, лишенные костей. К счастью, прогресс медицины позволил удалить эти хвосты с помощью хирургических операций.

Не эволюция, а проблема

Наличие "хвостов" не является доброкачественным регрессом в эволюционном процессе, а скорее нарушением эмбрионального роста, вызванным, прежде всего, сочетанием генетических и экологических факторов.

Действительно, у младенцев, родившихся с хвостами, часто наблюдаются серьезные сопутствующие неврологические дефекты. В исследовании, проведенном в 2008 году, утверждалось, что "истинные вестигиальные хвосты не являются доброкачественными", поскольку они часто связаны с лежащим в их основе дисграфизмом. Примерно половина рассмотренных случаев была связана с такими заболеваниями, как менингоцеле или spina bifida occulta.

Необходимость медицинской помощи

Эти результаты подчеркивают важность оказания всесторонней медицинской помощи детям, родившимся с хвостами, выходящей за рамки простого хирургического вмешательства. Они противоречат статье 1985 года, в которой утверждалось, что "настоящий человеческий хвост — это доброкачественное состояние, не связанное с каким-либо основным пороком развития [спинного] мозга".

Для благополучия и будущего этих детей необходимо, чтобы это неверное толкование было развеяно раз и навсегда. Настоящие хвосты, независимо от их происхождения, несомненно, являются результатом врожденной проблемы и должны рассматриваться как таковые. Перенаправляя наше внимание на медицинское понимание и поддержку, мы можем гарантировать, что эти дети получат заботу и внимание, которых они действительно заслуживают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЛЮДИ С ЧАСТЯМИ ТЕЛА КАК У ЖИВОТНЫХ