Учёные из МФТИ изобрели чудо-средство от похмелья

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Похмелье может быть ужасным испытанием, но исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) утверждают, что нашли настоящее "лекарство". По их словам, это средство может помочь избежать всех признаков употребления алкоголя. Доклинические испытания, проведенные на мышах, дали удивительно положительные результаты: животные продемонстрировали значительное улучшение обработки информации и равновесия на вращающейся беговой дорожке.

Фото: pixabay.com

Ингредиенты "лекарства от похмелья"

Хотя создатели этой биологически активной добавки не раскрывают ее полный состав, ссылаясь на коммерческую тайну, они сообщили, что в ней используется запатентованная комбинация аминокислот и сахаров. Эти компоненты уже играют определенную роль в метаболизме человека, а добавка просто повышает их уровень для улучшения функционирования соматической нервной системы.

Потенциальные преимущества и безопасность добавки

Основная цель этой добавки — полностью снять все симптомы опьянения. После приема добавки выпитый алкоголь больше не будет нарушать координацию, внимание и когнитивные способности. Разработчики утверждают, что добавка не имеет зарегистрированных побочных эффектов, что делает ее безопасным выбором для употребления.

Однако важно отметить, что эта добавка не устраняет зависимость или другие негативные симптомы, связанные с хроническим алкоголизмом. Изобретатели также предостерегают от того, чтобы рассматривать свое творение как средство от вождения под воздействием алкоголя.

Форма и способ применения добавки

По предварительной информации, добавка от похмелья будет выпускаться в виде саше, содержащих порошкообразное вещество. Его можно употреблять в любое время, как до, так и после употребления алкоголя. Однако стоит подчеркнуть, что для здоровья гораздо лучше полностью отказаться от алкоголя. Вернуть организм в здоровое состояние можно довольно быстро, если придерживаться правильного питания и внедрить в свой образ жизни полезные привычки.

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