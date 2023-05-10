Учёные из Самарского государственного технического университета (СамГТУ) предложили эффективный способ усовершенствования углеводородной энергетики с использованием солнечной энергии, который поможет сократить расход метана. Результаты исследования были опубликованы в журнале International Journal of Hydrogen Energy.
"Комбинирование традиционных и возобновляемых источников энергии — один из главных способов оптимизации энергетики, который позволит использовать сильные стороны технологий обоих типов", — рассказал автор технологии, доцент кафедры промышленной теплоэнергетики СамГТУ Дмитрий Пащенко.
В предложенной схеме солнечная энергия используется для термохимической трансформации углеводородного топлива. Это приводит к образованию газа, содержащего большое количество водорода.
"Применяя в газовых турбинах обогащённый водородом газ, можно, с одной стороны, снизить потребление углеводородного топлива, с другой — увеличить эффективность использования низкопотенциальной солнечной энергии. Также это хороший шаг к снижению выбросов диоксида углерода при сохранении существующих мощностей", — передаёт слова Пащенко РИА Новости.
Данная технология снизит потребление природного газа на газотурбинных установках на 30 процентов и увеличит эффективность использования солнечной энергии.
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