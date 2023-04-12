Человечеству пора научиться по-настоящему использовать солнечную энергию

6:05 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

На солнце люди стали обращать внимание давно. Вероятно, с тех пор, как познали азы арифметики, физики и астрономии.

В 212 году до н. э. греческий учёный Архимед поставил солнце под ружьё, спалив вражеский римский флот при осаде Сиракуз. Он смог так сфокусировать отполированные стёкла, что направленный луч жёг приставшие к берегу вражеские корабли. В наше время проводились опыты, которые подтвердили этот случай, занесённый в древние рукописи. Кстати, французский учёный Лавуазье использовал наработки Архимеда для плавки платины.

Бесплатный сыр бывает не только в мышеловке

Надо ли напоминать, что и сегодняшние спутники получают энергию не от паровых и не от бензиновых двигателей. У них есть солнечные батареи. Ещё недавно такие агрегаты стоили весьма недёшево, с началом массового производства и "вхождением в народ" даже на дачных светильниках, такие приборы значительно подешевели. И неиспользование их в промышленности или быту — это, чаще всего, государственная лень.

Благодаря специальным термоустановкам, использующим силу нашего светила, во многих странах десятилетиями в сельском хозяйстве используются солнечные батареи для получения горячей воды. Во Франции, как эксперимент, был построен "солнечный" дом, который при помощи солнечной отопительной системы получал обогрев в 20 градусов. В зимнее время к дополнительному солнечному обогреву подключали электрическое. Отметим, что суммарно солнце выдавало дому в год 20 тысяч кВт/час.

Посмотрите на счётчике, сколько бы мы платили за это у себя дома. Немало. А если учесть, что на проводимых опытах в одной из школ Карибского бассейна, где "солнцем" отапливалась школьная кухня на 240 человек, такая вот энергетическая установка обходилась в 8 долларов на 8 человек, это вполне приемлемо. Главное же в использовании солнечной энергии — то, что она ничего нам не стоит. Разве только стоимость человеческих мозгов и умелых рук, затраты на которые окупятся довольно быстро. Можно представить, сколько стоили первые колеса, изобретённые человеком. Сегодня все затраты на них идут исключительно на технологический процесс.

Солнечную энергию уже давно используют в промышленности. Французская печь в Мон-Луисе выдавала температуру до 3 тысяч градусов, которой достаточно для тугоплавких металлов. Там же была построена электростанция на солнечных батареях. Даже в Чили использовали солнечную энергию при электролизе меди.

Но наибольший интерес для человека — не город, а сельское хозяйство. Особенно в отдалённых районах, куда доставка инноваций весьма дорога, а, порой, и проблематична. И энергия солнца здесь крайне необходима. В Испании часть хозяйств уже давно применяет солнечный опреснитель, снабжающий чистой пресной водой ряд поселений.

К сожалению, наши постсоветские "инноваторы" за десятилетия так нового ничего и не предложили в плане использования солнечной энергии, хотя стоило бы им напомнить, что учёная рука Советов дотягивалась даже до далёких песков туркменских Каракумов. Здесь был установлен солнечный опреснитель советского производства мощностью в 3 кубических метра воды в час, который спасал в зной и людей, и животных. А ведь до этого здесь погибали у источников тысячи овец, ведь литр той воды содержал 30 граммов соли.

Бездумная "энергетическая" политика может привести человечество к вымиранию

Понятно, что вопрос об использовании солнечной энергии, в первую очередь, затрагивает солнечные страны. Хотя, и в России такие места есть. По мнению учёных, "солнечниками" считают те места, где ясная погода стоит в течение 3 тысяч часов. Причём, вопрос об использовании солнечной энергии на планете уже не раз ставился на повестку различных научных симпозиумов. Но судя по обилию в последнее время различных трений и военных конфликтов даже среди "солнечных" стран, этот вопрос практически всегда сходил на нет.

Во-первых, утверждалось, что вопрос использования солнечной энергии не отвечает интересам первостепенной важности. Во-вторых, солнечная энергия не приносит больших доходов. Правда, при этом замалчивается, что затраты на установку таких агрегатов ничтожны, сама энергия, если бы не цель наживы у человека, практически бесплатна. Обогащаются только владельцы нефтяных и газовых скважин. Из-за такой политики десятки лет гибнут в мире миллионы людей.

Если сегодня и говорят об использовании солнечной энергии, то лишь как о резерве, который сможет прийти после истощения нефтянки на земле. Короче, "после нас хоть потоп". А потом человечество может и не успеть переключиться на альтернативное "топливо". Или Солнце погаснет.

Учёные уже давно просчитали выгоду использования солнечной энергии. От угля мир постепенно отказывается из-за его промышленной неэкономичности, нефть и газ — временное "золото", которое исчезает с годами. И за обладание которым сегодня человечество теряет миллионы людей в ходе военных конфликтов. Практически все реки цивилизованных стран покрыты сетью гидроэлектростанций. В итоге мелеют реки, погибает рыба.

Есть атомные станции. Но и урановые руды не вечны. Их мало, и их лопатами, как уголь, в топку не покидаешь. Будем ждать, когда погаснет последний источник энергии — Солнце?

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