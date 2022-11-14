Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск рассказал о своём видении будущего на конференции в рамках саммита G20. Американский предприниматель считает, что в будущем человечество встретится с инопланетянами.
Когда развитие получит космический туризм, люди смогут найти на других планетах инопланетян, которым уже миллионы лет, отметил миллиардер.
Власти Индонезии предложили Маску запускать ракеты SpaceX с территории страны, которая имеет преимущества в связи со своим расположением рядом с экватором. Бизнесмен ответил, что стартовые площадки для космических ракет должны находиться по всему миру для обеспечения быстрых перелётов.
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