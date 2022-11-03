Илон Маск примет участие в саммите G20 на Бали

Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск заявил, что произнесёт речь перед лидерами мирового бизнеса на саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали 13-14 ноября, сообщает газета The Jakarta Post.

Макс будет участвовать в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций".

Глава отделения индонезийской торговой палаты Маде Арианди сказал:

"Да это правда. Илон Маск примет участие в саммите B20 на Бали".

Ранее экс-президент США Дональд Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter* и намекнул, что его аккаунт в соцсети скоро разблокируют.

* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.