Какая связь между Байденом и вампирами, ответили учёные

Древнего предка головоногих вампироморфов, которые объединяют осьминогов и кальмаров, назвали в честь главы США Джо Байдена.

Как пишет научный журнал Nature, речь идёт об останках древнего моллюска, найденных в штате Монтана и переданных позже, в 1988 году, в канадский королевский музей Онтарио.

После того, как моллюска изучили американские палеонтологи, они пришли к поразительному выводу. Оказалось, что это существо древнее, чем ранее изученные специалистами виды этой группы, на 82 миллиона лет. Моллюска назвали Syllipsimopodi bideni в честь Джо Байдена, который стал президентом США почти одновременно с тем, как учёные подали свою заявку.

Названный в честь американского лидера моллюск обладал десятью щупальцами, в то время как его современные "родственники" осьминоги имеют всего восемь. Останки головоногого доказывают, что в древние времена все головоногие моллюски имели по 10 щупалец, которые в ходе эволюции исчезли.

Представители журнала также попросили Белый дом прокомментировать открытие палеонтологов, но в администрации президента ничего не сказали по этому поводу.

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