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Автор Светлана Нерадовская

В США считают, что только один человек может предотвратить войну с Россией

Мир

Американские пользователи уверены, что США не стоит вмешиваться в ситуацию на Украине, опасаясь негативных последствий этого.

В США считают, что только один человек может предотвратить войну с Россией

По мнению многих пользователей, если так продолжится и дальше, Америке не миновать полномасштабного военного противостояния с Россией.

"Учитывая принятые решения, все к этому и идет. Но расплачиваться за это будут не США, а европейцы. Необходимо сесть за стол переговоров!" — уверен один из читателей издания Daily Mail US, выразивший мнение большинства.

Американские пользователи полагают, что все последние действия Белого дома лишь подталкивают США к военному противостоянию.

Многие читатели раскритиковали поведение нынешнего президента США Джо Байдена, назвав его "сумасшедшим трусом".

Большинство американских пользователей заявили, что сожалеют, что у власти сейчас находится не бывший лидер страны Дональд Трамп, заявив, что скучают по нему, так как при нём "мир был самыми мирным".

"Бьюсь об заклад, Америка сожалеет, что сейчас у нее не Трамп. При нем мир был самым мирным. В 2024 году граждане должны исправить эту ошибку", — отметили читатели.

Некоторые комментаторы добавили, что Трамп необходим Америке прямо сейчас, чтобы спасти ситуацию, предложив назначить его переговорщиком, чтобы остановить противостояние.

21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была признана независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россией была начата спецоперация на Украине после просьбы о помощи и защите глав республик Донбасса.

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Трамп предрек США «падение в ад» из-за Байдена! Он сошел с ума!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина джо байден дональд трамп
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