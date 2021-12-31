В институте философии РАН изучили "зло" и "существование ада"

Научная работа по изучению "существования ада" и "зла" носит исключительно "научно философское обсуждение", заявил старший научный сотрудник Института философии РАН Кирилл Карпов.

Тендер на проведение исследования институт опубликовал ещё летом текущего года. В октябре работа была исполнена. Камнем преткновения для "народного недовольства стала сумма закупки в 742 тысячи рублей.

"Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там всё распределено изначально из Российского научного фонда (РНФ)", — пояснил Карпов в беседе с РБК.

Примечательно, что "изучать ад" вызвался только один поставщик — Игорь Гаспаров — доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурленко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

Он и стал руководителем научной работы "Феномен зла: от метафизики к теориям морали", в рамках которого писалась работа "Является ли злом существование ада", которую опубликовали на портале журнала "Государство, религия, Церковь в России и за рубежом".

"Обсуждаемая в прессе научная работа представляет собой анализ атеистических аргументов от зла. Конкретнее, вопрос о том, является ли существование ада, утверждаемое в христианской догматике, аргументом против божественной благости. Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное философское обсуждение", — резюмировал Карпов.

Он отметил, что так как Гаспаров не является сотрудником института, то ведомству пришлось проводить всё через госзакупки. Кроме того, Карпов отметил, что именно руководитель исследования выполнил 1/3 всей работы.

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