Шабаш ведьм попал на кинопленку

Кинотриллер "Акеларре" про охоту на ведьм почти соответствует историческим описаниям, но без художественного вымысла все равно не обошлось.

Женщина

Испорченному нынешней цивилизацией скорее всего не понять причин охоты на ведьм. Озабоченному потребителю отбросов современной шоу-индустрии не понять, почему демономания расцвела в эпоху Возрождения, а не в годы, считавшегося мрачным, Средневековья.

Вместо старух на роль колдуний воображение сластолюбца рисует облик смазливых девиц. В результате трудов литераторов и кинематографистов мы имеем не соответствующую действительности фикцию — ведьму в образе юной прелестницы, хотя на костер всходили женщины разного возраста. Да и 30-летние дамы той эпохи вызывали скорее жалость, нежели вожделение.

Киноманам

Название фильма аргентинского режиссера Пабло Агуэро (Pablo Agüero) "Акеларре" для нашего зрителя так и оставили на баскском языке. Англоязычные любители кино увидели "Akelarre" под названием "Coven of Sisters" — "Ковен сестричек". Ковен — это кружок ведьм или, проще говоря, шабаш.

К "Akelarre" 1984 года испанского режиссера и сценариста Педро Олеа (Pedro Olea) теперь добавилась картина на стриминговой платформе Netflix. Судя по отзывам на кинематографических форумах, охота на ведьм эпохи Реформации подана в духе веяний #MeToo.

Пытаясь избежать казни, шестеро девушек рассказывают судье то, что он хочет услышать. Когда самая бойкая из девиц Ана осознает, что судья отчаянно пытается доказать реальность шабаша. Девушки предлагают воспроизвести шабаш, в надежде выиграть время, чтобы их отцы-моряки, успели приплыть из Нового Света и спасти их из лап судьи.

Судьи заставляют девушек демонстрировать танцы, которые они якобы исполняли на шабаше. Даже сцена с вопросом о размере пениса дьявола — не выдумка сценаристов.

Читателям

Экранная история основана на произведении французского юриста Пьера де Ростеги де Ланкра (Pierre de Rosteguy de Lancre) "Tableau de l'inconstance des mauvais ans et démons" ("Описание непостоянства злых ангелов и демонов"), изданного в 1612 году. В нем автор выразил все свои предрассудки по отношению к жителям страны басков.

Святая инквизиция охота на ведьм

Те, кто знаком с содержанием этой книги, уверяют, что в ней ведется повествование о суде над ведьмами, чем судья занимался в 1609 году во Французской Стране Басков — Iparralde, что означает "Северная страна". Де Ланкр обвиняет ее жителей в каннибализме, вампиризме и сатанинских оргиях.

Судья Ланкр, как и герой фильма, не говорил по-баскски. Девушки знают испанский, но переходят на родной язык, чтобы сохранить свои тайны и выказать превосходство перед судьей.

Происхождение судьи

Дед судьи, уроженец Нижней Наварры Бернар де Ростеги, после переезда в Бордо сменил свою баскскую фамилию Aroztegi (что значит "жилище кузнеца") на французскую де Ланкр. Возможно, такое пренебрежение к своим семейным корням вызвало у него глубокую ненависть ко всему баскскому.

Он считал басков невежественными, суеверными и гордыми людьми. Баскские женщины в его представлении были развратницами. Причиной склонности басков ко Злу, как он полагал, является любовь к танцам.

Историкам

Историки не пришли к единому мнению относительно де Ланкра, который, возможно, послал на казнь около 80 женщин и мужчин. Им приходится либо представлять его "католиком-реформатором", либо опускаться до бесполезных обвинений в его адрес.

Согласно точке зрения автора книги о демонологии и политике Франции в 17-18 вв. Джонатана Перла (Jonathan Pearl), многие историки описывают де Ланкра как несуразного одержимого фанатика. К нему пристали следующие эпитеты:

ликующий,

злорадный,

инфантильный,

садистский,

фанатичный.

Однако на страницах своих произведений де Ланкр постоянно подчеркивал неприятность стоявшей перед ним задачи. По всей видимости, он полностью доверял свидетельствам, приговаривая людей к смертной казни на основании этих показаний и убеждал своих коллег последовать его примеру. Но в его работах мало доказательств, подтверждающих отвратительный характер этого человека.

Вымысел и правда

Когда в конце 15 века инквизиторы взялись за искоренение среди басков колдуний, то называли их баскским словом sorginak, а не испанским bruja, как это делают героини фильма. Баски практиковали похищение детей и подростков как на испанской, так и на французской территории.

Де Ланкр не считал девушек ведьмами, называя их "свидетельницами". Они должны были указать на ведьм, которые насильно привели их на шабаш. На их телах искали sigillum diaboli — "клеймо дьявола", но смерть обычно им не грозила.

Французские судьи казнили лишь одну 17-летнюю Мари Диндарт (Marie Dindarte), которая описала, как в ночь на 27 сентября 1609 года, натеревшись мазью, взмыла в воздух. Рассердившись на нее за открытие тайны, лукавый спрятал зелье, и она не смогла предъявить его судьям.

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