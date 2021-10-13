Bloomberg: Apple выпустит меньше новых iPhone из-за нехватки чипов

Объёмы производства нового смартфона iPhone 13 планируют сократить на 10 миллионов. Для новых смартфонов не хватает микрочипов, заявили в Apple.

До конца 2021 года компания-производитель намеревалась выпустить 90 миллионов телефонов.

Однако партию значительно сократят из-за нехватки полупроводников. Как пишет Bloomberg, о кризисе на рынке чипов "яблоку" сообщили партнёры, занимающиеся производством чипов.

В середине сентября офис Apple снял с продажи сразу три модели смартфонов:

iPhone XR,

iPhone 12 Prо,

Pro Max.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Москве находчивые "предприниматели" торгуют местами в очередях за новым iPhone 13. Так, стоимость "покараулить" место, в среднем составила от 10 до 100 тысяч рублей. Некоторые предлагали даже "пакет услуг" с ночёвкой у крыльца магазина.

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