Apple сняла с продажи три модели iPhone

Корпорация Apple сняла с продажи сразу три модели айфонов: iPhone XR, iPhone 12 Pro и Pro Max.
Об этом сообщает официальный сайт компании.
Как следует из пресс-релиза, iPhone 12 и мини-версия этой модели останутся доступными для потребителей.
Во вторник компания из Купертино (штат Калифорния) представила свой новый смартфон iPhone 13, а также его версии mini, Pro и Pro Max, и продемонстрировала новые модели iPad, iPad Mini и Apple Watch 7.
Таким образом Apple продолжает практику удаления старых моделей после появления новых устройств. Так, в прошлом году компания удалила iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, а в 2019 году сделала то же самое с iPhone XS и XS Max.
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