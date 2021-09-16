Apple сняла с продажи три модели iPhone

Корпорация Apple сняла с продажи сразу три модели айфонов: iPhone XR, iPhone 12 Pro и Pro Max.

Об этом сообщает официальный сайт компании.

Как следует из пресс-релиза, iPhone 12 и мини-версия этой модели останутся доступными для потребителей.

Во вторник компания из Купертино (штат Калифорния) представила свой новый смартфон iPhone 13, а также его версии mini, Pro и Pro Max, и продемонстрировала новые модели iPad, iPad Mini и Apple Watch 7.



Таким образом Apple продолжает практику удаления старых моделей после появления новых устройств. Так, в прошлом году компания удалила iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, а в 2019 году сделала то же самое с iPhone XS и XS Max.