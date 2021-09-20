EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Трамп заявил, что Байден превращает США в "выгребную яму человечества"
Россияне хотят обанкротиться на миллиарды рублей
"Ложь, презрение и кризис в отношениях": глава МИД Франции об отношениях в НАТО
Блокбастер "Дюна" стал лидером российского кинопроката за уикенд
В Японии хотят просить защиты у США от Пекина и Пхеньяна
На Канарах после 50 лет сна проснулся вулкан. Власти эвакуируют 10 тысяч человек
Матвиенко рассказала о последствиях для стран, откуда хакеры атаковали ЦИК
Мясников назвал лекарства, от которых можно серьёзно заболеть
Экзитпол: "Единая Россия" вряд ли сохранит в новой Думе супербольшинство

Просто постоять: Стоимость места в очереди за iPhone 13 "перевалила" за сотню

Общество

Жители Москвы массово размещают объявления о местах в очередях за покупкой iPhone 13 и предлагают новый вид услуг — "покараулить" место. Например, просто отстоять в череде покупателей, вместо желающего новый гаджет, обойдётся от 10 до 100 тысяч рублей. В остальных случаях наблюдается серьёзное повышение стоимости.

Просто постоять: Стоимость места в очереди за iPhone 13 "перевалила" за сотню

"Отстою в очереди за новым айфоном 13. 21.09- 140.000 (с ночёвкой), 22.09 — 110.000 (с ночёвкой), 23.09 — 80.000 (с ночёвкой)", — цитирует находчивого торговца "временем" РЕН ТВ.

Предприимчивый молодой человек проведёт трое суток у магазина, что обойдётся в два раза дороже, стоимости самого флагмана. Входит ли питание в пакет услуг, он не уточнил. 

Есть и те, кто серьёзно "демпингует" рынок. Например, предлагает своё присутствие в очереди за 40 тысяч рублей, а есть и те, кто готов отстоять за 10 тысяч в сутки. 

К слову, флагман от Apple появится в магазинах только к концу этой недели. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Хакеры научили ФБР взламывать iPhone
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Россияне хотят обанкротиться на миллиарды рублей
"Ложь, презрение и кризис в отношениях": глава МИД Франции об отношениях в НАТО
Блокбастер "Дюна" стал лидером российского кинопроката за уикенд
В Японии хотят просить защиты у США от Пекина и Пхеньяна
На Канарах после 50 лет сна проснулся вулкан. Власти эвакуируют 10 тысяч человек
Матвиенко рассказала о последствиях для стран, откуда хакеры атаковали ЦИК
Мясников назвал лекарства, от которых можно серьёзно заболеть
Экзитпол: "Единая Россия" вряд ли сохранит в новой Думе супербольшинство
Шесть простых способов улучшить качество воздуха в помещении
Самое время добавить в рацион чаи из трав, чтобы поддержать иммунитет
Популярное
Общество
В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Российский шоу-бизнес
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Бывший СССР
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Здоровье
Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию
Ирина Шлионская Выбирай себе любой: как цвет одежды меняет нашу жизнь Ирина Шлионская Дарья Любимская Скоро мама: что делать, чтобы роды прошли идеально Дарья Любимская Ирина Гусакова Америка в тупике: с чем связана истерика Трампа Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
В оскорблении Франции заподозрили еще одну страну
Российский шоу-бизнес
Анна Нетребко получила цветы от Путина на юбилейном концерте в Кремле
Экс-посол заявил о желании Байдена заморозить отношения с Россией
Политика. Новости и аналитика
Экс-посол заявил о желании Байдена заморозить отношения с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников