Просто постоять: Стоимость места в очереди за iPhone 13 "перевалила" за сотню

Жители Москвы массово размещают объявления о местах в очередях за покупкой iPhone 13 и предлагают новый вид услуг — "покараулить" место. Например, просто отстоять в череде покупателей, вместо желающего новый гаджет, обойдётся от 10 до 100 тысяч рублей. В остальных случаях наблюдается серьёзное повышение стоимости.

"Отстою в очереди за новым айфоном 13. 21.09- 140.000 (с ночёвкой), 22.09 — 110.000 (с ночёвкой), 23.09 — 80.000 (с ночёвкой)", — цитирует находчивого торговца "временем" РЕН ТВ.

Предприимчивый молодой человек проведёт трое суток у магазина, что обойдётся в два раза дороже, стоимости самого флагмана. Входит ли питание в пакет услуг, он не уточнил.

Есть и те, кто серьёзно "демпингует" рынок. Например, предлагает своё присутствие в очереди за 40 тысяч рублей, а есть и те, кто готов отстоять за 10 тысяч в сутки.

К слову, флагман от Apple появится в магазинах только к концу этой недели.

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