Данные 1,5 миллиарда клиентов Facebook продаются в даркнете

Когда в понедельник произошёл самый масштабный в истории интернета сбой, а Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp оказались отключены, у генерального директора Марка Цукерберга, кроме упущенной прибыли, появилась ещё одна головная боль:

личные данные 1,5 миллиарда клиентов, украденные с его платформ, были выставлены на продажу в даркнете.

"Идентификаторы пользователей, реальные имена, адреса электронной почты, номера телефонов и данные геолокации — всё это входит в число данных более 1,5 миллиарда клиентов Facebook, выставленных на продажу, — говорится в отчёте, опубликованном новостным агентством по кибербезопасности о конфиденциальности. — Стартовая цена была указана в размере $5000 за миллион имён. Все выставленные на продажу данные — реальные".

По информации издания, это "самый большой и значительный на сегодняшний день дамп данных Facebook” — примерно в три раза больше, чем апрельская утечка 533 миллионов телефонных номеров.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что "затронутые пользователи будут подвергаться повышенному риску получения нежелательных текстов, рекламы и электронных писем от преступников, которые получили похищенные данные".

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