EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Facebook обнародовал причины масштабного сбоя
Британка вышла из комы и узнала, что родила сына
Тбилиси: Зеленский может обещать всё, что хочет, но Саакашвили мы ему не вернём
"Краеугольный камень мира" определили по телефону Байден и Кисида
Почему нельзя часто мыться и что из-за этого "треснет", рассказал врач
"Кокорин не похож на футболиста" - Массимо Орландо
"Бездоказательно" - Песков об офшорах окружения Путина
Пропавший журналист "Комсомолки" нашёлся в СИЗО Минска. Кремль ждёт объяснений
Цукерберг извинился за "падение" соцсетей

Данные 1,5 миллиарда клиентов Facebook продаются в даркнете

Наука » Технологии » Интернет

Когда в понедельник произошёл самый масштабный в истории интернета сбой, а Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp оказались отключены, у генерального директора Марка Цукерберга, кроме упущенной прибыли, появилась ещё одна головная боль:

Данные 1,5 миллиарда клиентов Facebook продаются в даркнете
  • личные данные 1,5 миллиарда клиентов, украденные с его платформ, были выставлены на продажу в даркнете.

"Идентификаторы пользователей, реальные имена, адреса электронной почты, номера телефонов и данные геолокации — всё это входит в число данных более 1,5 миллиарда клиентов Facebook, выставленных на продажу, — говорится в отчёте, опубликованном новостным агентством по кибербезопасности о конфиденциальности. — Стартовая цена была указана в размере $5000 за миллион имён. Все выставленные на продажу данные — реальные".

По информации издания, это "самый большой и значительный на сегодняшний день дамп данных Facebook” — примерно в три раза больше, чем апрельская утечка 533 миллионов телефонных номеров.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что "затронутые пользователи будут подвергаться повышенному риску получения нежелательных текстов, рекламы и электронных писем от преступников, которые получили похищенные данные".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Другой интернет. Что скрывают тайны даркнета?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Facebook обнародовал причины масштабного сбоя
Данные 1,5 миллиарда клиентов Facebook продаются в даркнете
Британка вышла из комы и узнала, что родила сына
Тбилиси: Зеленский может обещать всё, что хочет, но Саакашвили мы ему не вернём
"Краеугольный камень мира" определили по телефону Байден и Кисида
Facebook и его "детей" хакнули за асоциальность
Почему нельзя часто мыться и что из-за этого "треснет", рассказал врач
"Кокорин не похож на футболиста" - Массимо Орландо
"Бездоказательно" - Песков об офшорах окружения Путина
Пропавший журналист "Комсомолки" нашёлся в СИЗО Минска. Кремль ждёт объяснений
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"

Девятилетний сын Эвелины Блёданс Семён принял участие в съёмках передачи Максима Галкина про одарённых детей "Лучше всех".

Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Российский шоу-бизнес
Гарика Харламова заметили на венчании наследника династии Романовых
Российский шоу-бизнес
Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги
Ирина Шлионская Ем и не толстею: продукты, от которых стоит отказаться с возрастом Ирина Шлионская Игорь Буккер Борис Джонсон пообещал британцам дефицит продуктов до Рождества Игорь Буккер Василий Амирджанов Телеизвинения предложили сделать федеральным трендом Василий Амирджанов
Катастрофы
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Российский шоу-бизнес
В Сети обсуждают зажигательный танец Марии Захаровой
Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины
Здоровье
Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников