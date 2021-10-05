Facebook и его "детей" хакнули за ассоциальность

Современный интернет — штука не такая уж и надёжная, как мы все привыкли считать.

И минувший понедельник это наглядно продемонстрировали, когда практически одновременно "засбоили" Facebook, его "дети" — WhatsApp и Instagram, а следом за ними еще ряд соцсетей, мессенджеров и крупных торговых площадок, таких как Twitter, Amazon и Google.

Размер крупнейшего в истории сбоя во Всемирной паутине наглядно виден по снижению капитализации — она рухнула на $243 млн. Один только Марк Цукерберг, лично извинившийся за случившееся перед пользователями принадлежащих ему соцсетей, за день лишился $6,4 млрд.

И хотя россияне привычно уже обвинили в проблемах Facebook &Ко отечественных операторов связи, они-то как раз оказались ни при чём. Это выяснили "Известия":

"Представитель "Билайна" отметил, что сеть работает. Представитель МТС также заявил, что "на нашей стороне всё в штатном режиме". Всё в порядке у "Мегафона" и Tele2. Проблема на стороне сервисов, а не операторов", — цитирует издание ответ "Ростелекома".

А вот у Facebook проблемы, похоже, очень даже серьёзные:

"… по телефону сотрудник FB рассказал, что он и его коллеги не смогли войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях", — написала сегодня корреспондент New York Times Шира Френкель в Twitter

автоматический перевод от Яндекса

New York Times со ссылкой сотрудников компании Facebook Inc, пожелавших сохранить инкогнито, пишет, что сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp "вряд ли стал результатом кибератаки — они слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одного взлома".

"Пока всё выглядит так, словно кто-то изменил DNS (цифровые адреса в интернете) пользователей Facebook и других соцсетей, — прокомментировал "Известиям" этот сбой Сергей Половников, руководитель проекта Content-Review. — Это может быть связано с тем, что недавно в даркнет утекли данные 1,5 млрд пользователей социальной сети. Всё это указывает на целенаправленную атаку на Facebook.

Специалисты связывают кризис вокруг Facebook с обвинениями, выдвинутыми в адрес компании ее бывшей сотрудницей Фрэнсис Хауген, которая заявила, что компания в погоне за прибылью закрывала глаза на "токсичные" последствия использования соцсети подростками. Кроме того, в своих сообщениях, направленных в американские СМИ и различные ведомства, Хауген указывала, что социальная сеть используется торговцами наркотиками, а также другими преступными элементами.

Сложившаяся вокруг Facebook и ее дочерних компаний ситуация вполне может быть связана с общественным недовольством их действиями, не исключает Денис Кусков, гендиректор TelecomDaily.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.