Правительство обещает выдать всем российским учителям планшеты

Максут Шадаев выступил с предложением предоставить всем учителям планшеты с возможностью входа в электронный журнал. По словам главы Минцифры РФ, педагоги получат технику к 2024 году.

Он подчеркнул, что это важный шаг к созданию цифровой образовательной среды. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу, передаёт РИА Новости.

"Для нас центр цифровизации — учитель, ему надо дать возможность всем этим пользоваться", — подчеркнул руководитель Минцифры РФ.

Также Шадаев уточнил, что в следующем году в российских школах планируется ввести уроки программирования, на которых ученики будут углубленно знакомиться с кодированием данных.

Занятия смогут посещать все желающие абсолютно бесплатно. Их собираются проводить в дистанционном формате или в специализированных аудиториях.

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