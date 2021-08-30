В Новосибирском лицее "Надежда Сибири" с сентября начнут тестировать робота-учителя. Он будет "преподавать" школьникам робототехнику и программирование.
Робот сможет читать детям лекции и помогать принимать экзамены. "Учителя" оснастили голосовым управлением, робот владеет несколькими языками.
За этот учебный год у нас должна быть полностью апробирована и внедрена программа по обучению, она будет адаптирована на базе нескольких якорных школ. 15 октября — 1 ноября мы планируем первоначальный запуск этого проекта, — рассказал представитель компании-разработчика Андрей Заворин.
Ранее компания разработала и запустила робота Николая — голосового помощника для социальных учреждений региона.
Тестировать робота планируют на протяжении всего учебного года.
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