Андроид может общаться и выражать эмоции.
С 22 по 28 августа в Кубинке пройдет Международный военно-технический форум "Армия-2021", где будут представлены новейшие отечественные достижения.
Организационный комитет форума сообщает, что в рамках мероприятий также состоится фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия":
В числе экспонатов — андроиды, например, Robo-C, который может общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на планете.
Кроме того, на "РобоАрмии" будут показаны главные передовые разработки российских ученых в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологий, бионики и нейротехнологии. В показе примут участие главные вузы России и международные научные лаборатории.
Также на "РобоАрмии" планируется проведение мастер-классов по программированию и управлению роботами и дронами, поединки роботов, премьеры различных фильмов.
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