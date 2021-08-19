В России представят передового робота, способного принять облик любого человека

Андроид может общаться и выражать эмоции.

С 22 по 28 августа в Кубинке пройдет Международный военно-технический форум "Армия-2021", где будут представлены новейшие отечественные достижения.

Организационный комитет форума сообщает, что в рамках мероприятий также состоится фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия":

В числе экспонатов — андроиды, например, Robo-C, который может общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на планете.

Кроме того, на "РобоАрмии" будут показаны главные передовые разработки российских ученых в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологий, бионики и нейротехнологии. В показе примут участие главные вузы России и международные научные лаборатории.

Также на "РобоАрмии" планируется проведение мастер-классов по программированию и управлению роботами и дронами, поединки роботов, премьеры различных фильмов.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как в США испугались новой российской гиперзвуковой ракеты.