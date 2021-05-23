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Эксперты поспорили о неизбежности утечки биометрических данных

Наука » Технологии

Будучи однажды украденной, биометрическая информация окажется скомпрометированной навсегда: легче поменять пол, чем отпечатки пальцев и радужную оболочку глаз.

Эксперты поспорили о неизбежности утечки биометрических данных

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил ранее, что компрометация биометрических данных — это "самое страшное, что может произойти". Этого, по его словам, никак нельзя допустить, поскольку такой прецедент сломает человеку жизнь в "цифровом будущем".

"Поэтому требования к защите такой информации должны быть максимальными. Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации — это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени", — прокомментировал заявление замминистра основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

Однако если организация, собирающая биометрические данные граждан, соблюдает все меры безопасности, то даже украв их, злоумышленники не смогут ими воспользоваться. Биометрия хранится в виде числового кода, созданного определёнными алгоритмами.

"Крупные организации очень ответственно подходят к защите данных, но даже в случае утечки, этот код не позволит злоумышленникам проводить какие-либо операции. В такой ситуации организации необходимо будет сменить алгоритм создания этого кода и заново собрать необходимые данные у пользователей", — отметил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

При этом эксперты согласились, что биометрические данные не должны использоваться в качестве основного фактора защиты, передаёт РИА Новости.

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