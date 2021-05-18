Замглавы Минфина назвал "самое страшное, что может произойти" в банке

При внедрении онлайн-технологий на финансовом рынке ни в коем случае нельзя допустить компрометацию биометрических данных, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Замглавы Минфина подчеркнул, что защита персональных биометрических данных несоизмеримо важней внедрения новых удобных сервисов в банковском секторе. Инвестировать в неё может быть дорого, но если этого не делать — последствия могут оказаться без преувеличения катастрофическими.

"Компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме — неважно, частной или государственной — свои биометрические данные, и эта система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь", — заявил Алексей Моисеев, выступая на организованной РБК конференции.

Замминистра пояснил, что человек, чьи данные оказались скомпрометированными, может сменить пин-код банковской карты, поменять паспорт, ФИО и другую информацию о себе, но вот изменить биометрические данные ему вряд ли удастся.

"И всё, и непонятно, что делать. Вот это допустить ни в коем случае нельзя", — подчеркнул замглавы Минфина.

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