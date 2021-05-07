Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия откажется от патентов на COVID-вакцины
Пока границы закрыты, Инстаграм спасает "Бали на Урале"
Учёные предложили безопасную альтернативу энергетикам из магазина
Семь способов улучшить здоровье кишечника назвала диетолог
Учёные научились "предсказывать" тяжёлую форму COVID-19
Глава МИД Румынии назвал Чёрное море "озером НАТО"
Эксперт прокомментировал запрет правительства на вывоз гречки из России
Аденома: Частый секс не избавит от нее, но спасет от рака
Тыквенные семечки борются с аденомой простаты

Роскосмос опубликовал карту места крушения китайской ракеты-носителя

Наука » Экология » Космос

Российское космическое агентство опубликовало карту места крушения китайской ракеты-носителя.

Согласно расчётам специалистов Роскосмоса, удар ракеты Long March 5B наиболее вероятен в районе 41 градуса к северу и югу от экватора.

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в твиттере карту возможного района удара:

 

"Ракета-носитель "Блуждающий" вернется в атмосферу Земли самое раннее 8 мая", — сообщил Роскосмос со ссылкой на текущую информацию слежения и предварительные расчеты.

Напомним, Long March 5B был использован для запуска первого модуля первой в истории китайской космической станции на низкую околоземную орбиту на прошлой неделе. Он успешно отделился от полезной нагрузки, но не маневрировал на безопасную траекторию схода с орбиты для контролируемого возвращения и с тех пор падает на Землю.

"Это, вероятно, один из 10 крупнейших объектов, которые упадут в целости и сохранности”, — сказал австралийскому телеканалу ABC Тед Мюльхаупт, эксперт по космическому мусору из американской некоммерческой аэрокосмической корпорации.

  • 30-метровая ракета весит более 22 тонн.

Роскосмос заявил, что

"часть ракеты-носителя перестанет существовать в плотных слоях атмосферы, но отдельные негорючие конструктивные элементы могут достичь поверхности Земли".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Китай потерял контроль над ракетой весом 21 тонну, она падает на Землю
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Лавров: Евросоюз одержим чувством безнаказанности
Россия откажется от патентов на COVID-вакцины
Пока границы закрыты, Инстаграм спасает "Бали на Урале"
Учёные предложили безопасную альтернативу энергетикам из магазина
Семь способов улучшить здоровье кишечника назвала диетолог
Учёные научились "предсказывать" тяжёлую форму COVID-19
Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы
Глава МИД Румынии назвал Чёрное море "озером НАТО"
Недержание мочи: как забыть о проблеме
Киста почки - никакого повода для паники
Популярное
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать

Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.

Краснеет лицо: почему и что делать
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Общество
Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов
Азербайджан
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 Мая
Соломон Соловьев Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Комментарий Лаврова по Казахстану оказался неудачным Любовь Степушова Александр Артамонов "Война камней": почему дети Палестины умирают Александр Артамонов
Репродуктология
Расположение плаценты: что нужно знать
Маммология
Молочная железа. Что необходимо знать про грудь
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников