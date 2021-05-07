Роскосмос опубликовал карту места крушения китайской ракеты-носителя

Российское космическое агентство опубликовало карту места крушения китайской ракеты-носителя.

Согласно расчётам специалистов Роскосмоса, удар ракеты Long March 5B наиболее вероятен в районе 41 градуса к северу и югу от экватора.

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в твиттере карту возможного района удара:

"Ракета-носитель "Блуждающий" вернется в атмосферу Земли самое раннее 8 мая", — сообщил Роскосмос со ссылкой на текущую информацию слежения и предварительные расчеты.

Напомним, Long March 5B был использован для запуска первого модуля первой в истории китайской космической станции на низкую околоземную орбиту на прошлой неделе. Он успешно отделился от полезной нагрузки, но не маневрировал на безопасную траекторию схода с орбиты для контролируемого возвращения и с тех пор падает на Землю.

"Это, вероятно, один из 10 крупнейших объектов, которые упадут в целости и сохранности”, — сказал австралийскому телеканалу ABC Тед Мюльхаупт, эксперт по космическому мусору из американской некоммерческой аэрокосмической корпорации.

30-метровая ракета весит более 22 тонн.

Роскосмос заявил, что

"часть ракеты-носителя перестанет существовать в плотных слоях атмосферы, но отдельные негорючие конструктивные элементы могут достичь поверхности Земли".

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