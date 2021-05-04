Китайская ракета весом в 21 тонну неконтролируемо падает на Землю

В ближайшие дни на Землю может упасть ступень китайской ракеты "Чанчжэн-5B". Объект весит 21 тонну. На прошлой неделе он вывел модуль китайской орбитальной станции.

Ступень "Чанчжэн-5B" осталась на орбите и медленно теряет высоту. Ожидается, что ракета может упасть с 8 по 12 мая. Падение ступени никак не контролируется, поэтому представляет опасность для населённых пунктов.

Один из специалистов в США заявил, что ракета может упасть "севернее линии Нью-Йорк-Мадрид-Пекин" или "южнее Чили, Веллингтона и Новой Зеландии". Вместе с тем, ракета может сгореть в плотных слоях атмосферы.